بروجرد خاستگاه بزرگان و هنرمندان برجسته کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اله ولدی امروز پنجشنبه در اختتامیه سی و هفتمین جشنواره تئاتر لرستان به میزبانی شهرستان بروجرد با اشاره به پیشینه درخشان این شهرستان در تاریخ، تمدن، علم و فرهنگ، حضور مسئولان ملی و وزرا در بروجرد را فرصتی ارزشمند برای تقویت جایگاه فرهنگی و هنری این دیار دانست.

وی بروجرد را خاستگاه بزرگان و هنرمندان برجسته کشور معرفی کرد و افزود: استعدادهای جوان و پرانگیزه در حوزه تئاتر و هنرهای نمایشی موجب پویایی صحنه‌های هنری این شهرستان شده است.

فرماندار بروجرد برگزاری جشنواره تئاتر استان در این شهر را نه یک رویداد اتفاقی بلکه انتخابی آگاهانه عنوان کرد و ادامه داد: این رویداد می‌تواند ظرفیت‌های بی‌نظیر بروجرد را نمایان سازد.

ولدی اضافه کرد: این جشنواره فقط یک رقابت هنری نیست و ریشه در فرهنگ ناب اسلامی و ایرانی دارد، فضایی که افکار، ایمان و هنر را به خدمت تعالی جامعه در می‌آورد.