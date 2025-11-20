سرهنگ زکریایی: آتش سوزی جنگل الیت در حال مهار و مدیریت است

سرهنگ مجید زکریایی در گفتگو با خبرنگار مهر از اعزام گسترده نیروهای یگان‌های استانی، نیروهای امدادی و تیم‌های کمکی از نقاط مختلف کشور خبر داد و با بیان اینکه عملیات با هماهنگی کامل آغاز شده است، اظهار کرد: هم‌اکنون در منطقه مستقر هستیم و نیروهای یگان مازندران به همراه تیم‌های پشتیبان از دیگر استان‌ها وارد عملیات شده‌اند، همچنین انتقال نیروها هم از طریق زمینی و هم به‌صورت هوایی انجام شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی افزود: نیروهای امدادرسان، یگان حفاظت منابع طبیعی استان و گروه‌های کمکی که از سراسر کشور اعزام شدند، تحت مدیریت یکپارچه منابع طبیعی در حال پیشروی به سمت نقاط هدف و انجام مأموریت هستند.

سرهنگ زکریایی با اشاره به حجم بالای نیروهای حاضر در عملیات گفت: امیدواریم با این سازماندهی و مدیریت واحد بتوانیم شرایط منطقه را کنترل کرده و مأموریت را به بهترین شکل انجام دهیم.