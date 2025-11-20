  1. استانها
سرهنگ زکریایی: آتش سوزی جنگل الیت در حال مهار و مدیریت است

الیت- فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از حضور میدانی گسترده نیروهای زمینی و هوایی خبر داد و گفت: با بسیج نیروها از سراسر کشور، عملیات مهار آتش سوزی در الیت در حال انجام است.

سرهنگ مجید زکریایی در گفتگو با خبرنگار مهر از اعزام گسترده نیروهای یگان‌های استانی، نیروهای امدادی و تیم‌های کمکی از نقاط مختلف کشور خبر داد و با بیان اینکه عملیات با هماهنگی کامل آغاز شده است، اظهار کرد: هم‌اکنون در منطقه مستقر هستیم و نیروهای یگان مازندران به همراه تیم‌های پشتیبان از دیگر استان‌ها وارد عملیات شده‌اند، همچنین انتقال نیروها هم از طریق زمینی و هم به‌صورت هوایی انجام شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی افزود: نیروهای امدادرسان، یگان حفاظت منابع طبیعی استان و گروه‌های کمکی که از سراسر کشور اعزام شدند، تحت مدیریت یکپارچه منابع طبیعی در حال پیشروی به سمت نقاط هدف و انجام مأموریت هستند.

سرهنگ زکریایی با اشاره به حجم بالای نیروهای حاضر در عملیات گفت: امیدواریم با این سازماندهی و مدیریت واحد بتوانیم شرایط منطقه را کنترل کرده و مأموریت را به بهترین شکل انجام دهیم.

