  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۲۵

بازیهای کشورهای اسلامی - ریاض

پورسلمان: به کمیته بین‌المللی المپیک بابت ناداوری‌ها نامه می‌زنم

پورسلمان: به کمیته بین‌المللی المپیک بابت ناداوری‌ها نامه می‌زنم

رئیس فدراسیون شمشیربازی تاکید دارد بابت اتفاقات دیدار تیم های ملی اسلحه سابر ایران و ازبکستان و ناداوری های این بازی با کمیته بین المللی المپیک مکاتبه می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پورسلمان در پایان بازی تیمی سابر ایران مقابل ازبکستان و اتفاقات داوری که در پایان بازی رخ داد، عنوان کرد: با پوزش از اتفاقاتی که افتاد بچه های ما خوب آماده بودند.امروز هم همان داوری که در المپیک ما را اذیت کرد گذاشته بودند.

وی افزود: امتیاز ۴۴ بر ۴۵ مارا به نفع ازبکها حساب کردند.ما به چنین داوری هایی که ازبک ها دخالت می کنند زورمان نمی رسد.من صددرصد به IOC نامه می‌زنم.با این مدل داوری ها ورزشکاران بی انگیزه می شوند.ما امروز حقمان طلا بود.در بازی روز گذشته پاکدامن هم همین بلا را آوردند.

رئیس فدراسیون شمشیربازی تاکید کرد: نوع برگزاری مسابقات تیمی خود به خود استرس زاست ولی می توانستیم مسابقه را جمع کنیم. ما انتظار داشتیم برخی بچه ها بهتر باشند متاسفانه نشد پاکدامن بازی اخر را خوب زد اما نشد.

پورسلمان در خصوص اینکه روی امتیاز ۳۹ شمشیربازان باید مسابقه را به نفع خود تمام می کردند، گفت: ما باید اینقدر قوی شویم که دیگر اجازه ندهیم داوری ها ما را اذیت کند.امروز مدال طلای ما را برنز کردند.

وی در ارتباط با امتیاز نهایی که برگردانده شد، گفت: ما باید سعی کنیم این قدر قوی شویم که ناداوری ما را اذیت نکند.سعی می کنیم در آینده مدال های خوش رنگ تری بگیریم.

پورسلمان در خصوص موفقیت امروز ملی پوشان در اسلحه اپه و کسب مدال برنز گفت: در اسلحه اپه هم داوری ازبک ها اذیت کردند اما امروز توانستیم برنز بگیریم. ما در این اسلحه هم رشد خوبی داشتیم.

کد خبر 6662752

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۹
      0 0
      پاسخ
      ماجرا اینه که رییس فدراسیون جهانی یک روس ازبک تباره . داوری سابر یا باید هوشمند بشه بدون دخالت داور یا امتیاز سیمولتانه حذف بشه سه مدال المپیک مارو خوردن با داورها مجارها و در بوکس هم همینه. ازبک و قزاق در دوپینگ و تقلب و داوری و صغرسن همه جور کاری کرده و می کنند و باید داوری تمام ورزشها هوشمند بشه وگرنه تقلب اینها ادامه داره این دو کشور به هیچ منش اخلاقی در ورزش اعتقاد ندارن و فقط مدال براشون مهمه و فقط شمشیرزنی و بوکس نیست سال قبل در المپیاد جهانی شیمی هم بدبیل تقلب تیم ازبکستان اخراج شد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها