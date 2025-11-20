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۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۳۳

بازیهای کشورهای اسلامی - ریاض

علی پاکدامن: با ناداوری به فینال نرفتیم

علی پاکدامن: با ناداوری به فینال نرفتیم

کاپیتان تیم ملی شمشیربازی سابر ایران گفت: عادت ندارم باخت را گردن کسی بیندازم اما ناداوری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پاکدامن پس از پایان مرحله نیمه نهایی شمشیربازی اسلحه سابر بازی‌های کشوری اسلامی ریاض بیان کرد: متاسفانه به فینال راه پیدا نکردیم من عادت ندارم باخت را گردن کسی بیندازم اما واقعا با یک ناداوری بزرگ روبرو بودیم. ضربه آخر برای ما بود.

او ادامه داد: نمی‌دانم این چه اتفاق تلخی است که در هر رویداد شاهد آن هستیم. تیم ما خیلی خوب بازی کرد و بازی بالا و پایین داشت اما توانستیم آن را ۴۴ بر ۴۴ مساوی کنیم ضربه آخر هم برای ما بود اما داور نداد و متاسفانه نتوانستیم به فینال برویم.

پاکدامن در مورد عملکرد خود در بخش انفرادی بازی‌های کشوری اسلامی گفت: در مرحله چهارم نهایی با فارس فرجانی نایب قهرمان المپیک رقابت کردم. بازی نزدیکی را با هم داشتیم و آنجا هم از داوری ضربه خوردم. فرجانی هم بازیکن بزرگی است و در نهایت قهرمان انفرادی بازی‌ها شد و امروز هم به همراه تیمش برنز گرفت.

او در پایان گفت: شرمنده مردم شدم و امیدوارم که در بازی‌های آسیایی ناگویا جبران کنم.

کد مطلب 6663035

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