علی پاکدامن: با ناداوری به فینال نرفتیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی پاکدامن پس از پایان مرحله نیمه نهایی شمشیربازی اسلحه سابر بازی‌های کشوری اسلامی ریاض بیان کرد: متاسفانه به فینال راه پیدا نکردیم من عادت ندارم باخت را گردن کسی بیندازم اما واقعا با یک ناداوری بزرگ روبرو بودیم. ضربه آخر برای ما بود.

او ادامه داد: نمی‌دانم این چه اتفاق تلخی است که در هر رویداد شاهد آن هستیم. تیم ما خیلی خوب بازی کرد و بازی بالا و پایین داشت اما توانستیم آن را ۴۴ بر ۴۴ مساوی کنیم ضربه آخر هم برای ما بود اما داور نداد و متاسفانه نتوانستیم به فینال برویم.

پاکدامن در مورد عملکرد خود در بخش انفرادی بازی‌های کشوری اسلامی گفت: در مرحله چهارم نهایی با فارس فرجانی نایب قهرمان المپیک رقابت کردم. بازی نزدیکی را با هم داشتیم و آنجا هم از داوری ضربه خوردم. فرجانی هم بازیکن بزرگی است و در نهایت قهرمان انفرادی بازی‌ها شد و امروز هم به همراه تیمش برنز گرفت.

او در پایان گفت: شرمنده مردم شدم و امیدوارم که در بازی‌های آسیایی ناگویا جبران کنم.