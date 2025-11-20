نشست نهضت توسعه عدالت آموزشی قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعداز ظهر پنجشنبه با حضور رئیس جمهور نشست نهضت توسعه عدالت آموزشی در قزوین آغاز شده و در حال برگزاری است.
در این نشست حسنعلی اصغری مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین گزارشی از وضعیت زیرساختهای آموزشی در استان قزوین ارائه کرد.
قزوین- با حضور رئیس جمهور نشست نهضت توسعه عدالت آموزشی در قزوین آغاز شد
