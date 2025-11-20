  1. استانها
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۲۰

نشست نهضت توسعه عدالت آموزشی قزوین آغاز شد

قزوین- با حضور رئیس جمهور نشست نهضت توسعه عدالت آموزشی در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعداز ظهر پنجشنبه با حضور رئیس جمهور نشست نهضت توسعه عدالت آموزشی در قزوین آغاز شده و در حال برگزاری است.

در این نشست حسنعلی اصغری مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین گزارشی از وضعیت زیرساخت‌های آموزشی در استان قزوین ارائه کرد.

