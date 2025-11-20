به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصیب محمدجانی عصر پنج شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج با تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت هفته بسیج اظهار کرد: برنامههای هفته بسیج با جریانسازی همراه خواهد بود.
فرمانده سپاه آستانه اشرفیه با بیان اینکه بسیج به منظور بهرهگیری از ظرفیت مردم در خنثیسازی توطئههای دشمن و ایستادگی و مقاومت تشکیل شد افزود: بسیج مستضعفین با نقشآفرینی مردم از سوی امام راحل پایهگذاری شد
وی با تاکید به اینکه اولویت سپاه و بسیج خدمترسانی و محرومیتزدایی است، گفت: در هفته بسیج ۴۶ برنامه و فعالیت شاخص در سطح شهرستان اجرا خواهد شد
سرهنگ محمدجانی تصریح کرد: ۷ واحد مسکن محرومین به مساحت ۵۵ متر و ارزش تقریبی ۵ میلیارد تومان توسط گروههای جهادی و بسیج سازندگی شهرستان احداث و اهدا خواهد شد
وی با اشاره به اجرای رویداد «کارزار» اظهار کرد: میز خدمتها در نقاط مختلف شهرستان بهویژه مناطق کمبرخوردار با حضور مسئولان برگزار میشود.
فرمانده سپاه آستانه اشرفیه از برگزاری برنامههای فرهنگی و تربیتی هفته بسیج گفت و افزود: برپایی دعای ندبه، جلسات صالحین، روضههای خانگی، اکران فیلم سینمایی و نشست کتابخوانی در سراسر حوزهها و محلات از جمله برنامههای هفته بسیج هستند.
وی با بیان اینکه هفته بسیج همزمان با ایام فاطمیه است، گفت: اجتماع بانوان فاطمی با عنوان «خیمه مادری»، نشست جهاد تبیین و نشست هویت زن مسلمان با رویکرد ترویج حیا و غیرت از دیگر برنامههای این هفته خواهد بود.
سرهنگ محمدجانی با اشاره به اجرای طرح «شهید رهنمون» اظهار کرد: در قالب این طرح ۳۰ ویزیت رایگان و مشاوره رایگان در محلات مختلف شهرستان ارائه میشود.
وی افزود: یادواره شهدا بهویژه شهدای اقتدار در جنگ ۱۲ روزه، میزبانی از شهدای گمنام در نقاط مختلف، تجدید میثاق با شهدا و دیدار با خانوادههای معظم شهدا نیز در دستور کار هفته بسیج قرار دارد.
فرمانده سپاه آستانه اشرفیه با اشاره به سایر برنامهها گفت: دیدار با ائمه جمعه، دیدار با فرماندهان بسیج پیشکسوت، کارگاههای آموزشی، اکران فیلم سینمایی و انیمیشن، کارگروههای ویژه اقتصادی، نشستهای بصیرتی و سواد رسانه، مسابقات ورزشی و افتتاح پایگاه مقاومت از دیگر برنامههای هفته بسیج خواهد بود.
