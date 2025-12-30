محمدجانی: «هفته مقاومت» بازخوانی مکتب شهید سلیمانی و شهدای مقاومت است

سرهنگ مسیب محمدجانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت حماسه نهم دی و یادآوری ششمین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: هفته مقاومت فرصتی برای تبیین رشادتها و بازخوانی گفتمان مقاومت در جامعه است
فرمانده سپاه آستانه اشرفیه با اشاره به برگزاری برنامههای هفته مقاومت از ۱۱ تا ۱۷ دیماه با شعار «ایران مرد»،افزود: این ایام ضمن یادآور شدن حماسه نهم دی و ششمین سالگرد شهادت سردار دلها، بستری برای تجدید عهد با آرمانهای انقلاب و شهدا محسوب میشود.
وی تصریح کرد: برنامههای فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و عمرانی در سطح شهرستان پیشبینی شده است که با مشارکت گسترده مردم برگزار خواهد شد.
سرهنگ محمدجانی با اشاره به اهمیت بزرگداشت یاد شهید سلیمانی گفت: سردار دلها نماد ایستادگی، شجاعت و مدیریت جهادی بود و تبیین رشادتهای وی برای نسل جوان ضرورتی انکارناپذیر است. امروز بیش از هر زمان دیگری باید مکتب مقاومت و سیره عملی شهید سلیمانی برای جامعه بازگو شود تا چراغ راه آینده باشد.
فرمانده سپاه آستانهاشرفیه با اشاره به برنامههای فرهنگی و روشنگری هفته مقاومت گفت: نشست خاطرهگویی ساعتی با حاج قاسم، نشست روشنگری تبیین جبهه مقاومت، ویژهبرنامه بزرگداشت شهید سلیمانی و شهدای جنگ ۱۲ روزه، نشست روشنگری ابعاد شخصیتی حاج قاسم سلیمانی، نشست بصیرتی شهادت حاج قاسم و ولادت امام علی (ع)، ویژهبرنامه سالگرد ساعت عروج شهید سلیمانی و جشن میلاد حضرت علی (ع) همراه با ویژهبرنامه مرد میدان از جمله برنامههای شاخص این هفته خواهد بود.
وی با بیان اینکه روز شنبه برنامههای متنوعی در سطح شهرستان برگزار میشود، افزود: نمایشگاه عفاف و حجاب با غرفه دختران حاج قاسم، جشن میلاد حضرت علی (ع) و بزرگداشت حاج قاسم سلیمانی همراه با ایستگاه صلواتی نگین سلیمانی، پخت نان صلواتی در ۱۱۰ نانوایی هر کدام با ۳۱۳ قرص نان، نشست بصیرتی مکتب حاج قاسم، یادواره ۴۳ شهید دانشآموز و بزرگداشت شهدای جبهه مقاومت ایران، لبنان، فلسطین و عراق از جمله برنامههای این روز خواهد بود.
سرهنگ محمدجانی با اشاره به نشستهای تخصصی و آموزشی هفته مقاومت اظهار کرد: نشست تبیین گفتمان مقاومت در جهان، کارگاه آموزشی فرزندپروری، نشست جهاد تبیین با موضوع اقتدار جبهه مقاومت، نشست هویت زن مسلمان، نشست بصیرتی تحکیم بنیان خانواده و نشست تبیین عفاف و حجاب نیز در طول هفته برگزار میشود.
وی با بیان اینکه افتتاح پروژههای عمرانی نیز بخشی از برنامههاست، گفت: افتتاح دارالقرآن بسیج، افتتاح دو باب مسکن محرومین، کلنگزنی مسکن محروم و اهدای دو جهیزیه کامل به نوعروسان در این ایام انجام خواهد شد.
فرمانده سپاه آستانهاشرفیه با اشاره به برنامههای جانبی هفته مقاومت افزود: فضاسازی محیطی با نصب پرده و پوستر در مراکز سپاه و بسیج، برگزاری نشستهای سیاسی و روشنگری جهاد تبیین در سطح حوزهها و پایگاههای مقاومت بسیج و ادارات شهرستان، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی در سطح حوزهها و پایگاهها، برگزاری حلقات صالحین، دیدار با خانوادههای معظم شهدا و برپایی ایستگاههای صلواتی به نیت حاج قاسم در سطح شهرستانها نیز پیشبینی شده است.
