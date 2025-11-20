  1. استانها
فیروزبخت: تریلر حامل مواد مخدر شیشه در جیرفت توقیف شد

جیرفت- فرمانده انتظامی جیرفت از توقیف تریلر حامل مواد مخدر و کشف بیش از ۳۶ کیلو ماده مخدر شیشه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا فیروزبخت، گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان جیرفت، با هم افزایی اطلاعاتی پلیس خراسان رضوی، از انتقال یک محموله مواد مخدر از شرق کشور و عبور از محورهای ترانزیتی استان کرمان به استان هرمزگان مطلع شدند.

وی افزود: نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر در قالب تیم‌های ثابت و سیار، محورهای مواصلاتی شهرستان را تحت کنترل قرار داده و پس از چند ساعت رصد دقیق، تریلر مورد نظر با مشخصات اعلام شده در محدوده عملیاتی شهرستان جیرفت شناسایی و متوقف و در بازرسی دقیق از آن، مقدار ۳۶ کیلو و ۵۰۰ گرم شیشه کشف و ۲ نفر متهم نیز دستگیر شد.

