فیروز بخت: جرایم در شهرستان جیرفت کاهش و امنیت افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا فیروزبخت، ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: اقدامات انتظامی و برنامههای پیشگیری از جرم در شهرستان جیرفت منجر به نتایج قابل توجهی شده است.
وی با اشاره به برگزاری دورههای آموزشی و آگاهیبخشی به خانوادهها، مدارس و اقشار مختلف جامعه افزود: طرحهای امنیت اجتماعی به صورت محلهمحور اجرا شده و در پاکسازی نقاط آلوده شهرستان موفق عمل کردهایم.
فیروزبخت، افزود: طی مدت اخیر، سرقتها ۱۴ درصد کاهش یافته، دستگیری سارقان ۳۲ درصد افزایش و سرقتهای مسلحانه با کاهش ۴۲ درصدی همراه بوده است.
وی به کاهش ۲۴ درصدی جرایم به عنف و زورگیری و ۴۰ درصد کاهش در آدمربایی اشاره کرد و گفت: تیراندازیها در مراسم جشن و عروسی نیز با اقدامات مؤثر پلیس ۱۳ درصد کاهش یافته است.
فرمانده انتظامی جیرفت در ادامه از کشف ۸۳ درصدی جرایم فضای سایبری خبر داد و افزود: در حوزه مقابله با مواد مخدر نیز بیش از ۲ تن و ۳۰۰ کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شده و بیش از هزار نفر خردهفروش مواد مخدر دستگیر شدهاند.
فیروزبخت، خاطرنشان کرد: تعداد ۹۸۰ معتاد متجاهر دستگیر و تحویل مراکز بازپروری شدهاند و در سطح شهرستان کمپ ماده ۱۶ وجود ندارد.
وی همچنین از دستگیری ۱۲ هزار و ۷۸۰ متهم و تحت تعقیب خبر داد و گفت: نیروهای انتظامی موفق به نجات جان سه نفر از خودکشی شدهاند.
سرهنگ فیروزبخت، در پایان از رضایت ۹۵ درصدی مردم از خدمات امدادی و ۵۲ هزار تماس با شماره ۱۱۰ خبر داد و گفت: اقدامات متعددی برای برخورد با خودروهای انجامدهنده حرکات نمایشی نیز صورت گرفته است.
