  1. استانها
  2. کرمان
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۵۴

آسمانی شدن مأمور پلیس جیرفت در مأموریت شبانه

آسمانی شدن مأمور پلیس جیرفت در مأموریت شبانه

کرمان- فرمانده انتظامی جیرفت از وقوع سانحه رانندگی برای تیم عملیاتی یگان امداد این شهرستان در حین اجرای مأموریت شبانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا فیروزبخت، پیش از ظهر شنبه اعلام کرد: حدود ساعت ۳ بامداد امروز شنبه، یک تیم از مأموران یگان امداد شهرستان جیرفت در مسیر پلیس‌راه تا میدان امام حسین (ع) در زمان گشت‌زنی و تأمین امنیت شهروندان، دچار سانحه رانندگی شدند.

وی افزود: در این حادثه، یک دستگاه کامیون با قسمت عقب خودروی مأموران برخورد کرد که متأسفانه منجر به آسمانی شدن پلیس پرتلاشمان، ستوان دوم حبیب‌الله امیری شد.

فرمانده انتظامی جیرفت ضمن عرض تسلیت به خانواده این مأمور فداکار، خاطرنشان کرد: زمان و مکان مراسم تشییع پیکر این غیورمرد انتظامی، به زودی از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد خبر 6595278

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها