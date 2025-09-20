آسمانی شدن مأمور پلیس جیرفت در مأموریت شبانه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا فیروزبخت، پیش از ظهر شنبه اعلام کرد: حدود ساعت ۳ بامداد امروز شنبه، یک تیم از مأموران یگان امداد شهرستان جیرفت در مسیر پلیس‌راه تا میدان امام حسین (ع) در زمان گشت‌زنی و تأمین امنیت شهروندان، دچار سانحه رانندگی شدند.

وی افزود: در این حادثه، یک دستگاه کامیون با قسمت عقب خودروی مأموران برخورد کرد که متأسفانه منجر به آسمانی شدن پلیس پرتلاشمان، ستوان دوم حبیب‌الله امیری شد.

فرمانده انتظامی جیرفت ضمن عرض تسلیت به خانواده این مأمور فداکار، خاطرنشان کرد: زمان و مکان مراسم تشییع پیکر این غیورمرد انتظامی، به زودی از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.