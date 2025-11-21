https://mehrnews.com/x39F8X ۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۴۴ کد خبر 6663115 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۴۴ دستگیری سارقان مسلح شهرستان زهک و کشف مهمات جنگی زهک - سارقان مسلح شهرستان زهک توسط عملیات ضربتی پلیس دستگیر شدند و تعدادی مهمات جنگی از آنها کشف شد. دریافت 34 MB کد خبر 6663115 کپی شد مطالب مرتبط سردار جوکار: ۲۹ هزار لیتر سوخت قاچاق درجنوب سیستان و بلوچستان توقیف شد تهدید جان نوزادان زاهدانی؛ دستفروشی شیرخشک در خیابان غیربهداشتی است جمع آوری ۵۷۹ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در زاهدان برچسبها دستگیری سارق درگیری مسلحانه سارقان مسلح شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
