  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۴۴

دستگیری سارقان مسلح شهرستان زهک و کشف مهمات جنگی

زهک - سارقان مسلح شهرستان زهک توسط عملیات ضربتی پلیس دستگیر شدند و تعدادی مهمات جنگی از آنها کشف شد.

