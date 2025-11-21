  1. بین الملل
واکنش شدیداللحن کویت به حملات رژیم صهیونیستی به غزه

وزارت خارجه کویت با صدور بیانیه‌ای به حملات رژیم صهیونیستی به غزه واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق، وزارت خارجه کویت با صدور بیانیه‌ای به حملات رژیم صهیونیستی به غزه واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است: کویت به شدت حملات اسرائیل به غزه را محکوم می‌کند.

وزارت امور خارجه در بیانیه خود بر لزوم هم افزایی جامعه بین‌المللی برای توقف این حملات که امنیت و ثبات منطقه را تضعیف می‌کند، تأکید کرد و بر اهمیت انجام مسئولیت‌های شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی با تضمین رعایت کامل قطعنامه‌های بین‌المللی مربوطه تأکید کرد.

همچنین وزارت خارجه کویت تأکید کرد: کویت حملات اسرائیل به نوار غزه را به شدت محکوم و آن را بی‌توجهی آشکار به تمامی تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای توقف درگیری و بازگرداندن امنیت و ثبات به منطقه می‌داند.

در این بیانیه همچنین آمده است که این اقدامات بی‌اعتنایی به اجرای قطعنامه‌های بین‌المللی، از جمله قطعنامه شماره ۲۸۰۳ شورای امنیت در سال ۲۰۲۵ به شمار می‌رود.

