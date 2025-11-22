به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه اول آذر ۱۴۰۴ تور رسانهای جشنواره گلهای داوودی و نشست خبری مدیریت ضایعات بخش کشاورزی با حضور غلامرضا گلمحمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در محل باغ گیاهشناسی برگزار شد.
یوسف اجنی، عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهشناسی با بیان اینکه باغ گیاهشناسی دارای ۲۲ رویشگاه است، گفت: گونههای مختلف گیاهان ایرانی و خارجی در این باغ نگهداری میشود که رویشگاه گلهای داوودی یکی از این بخشها است.
وی افزود: ۵۰۰ هکتار از باغ گیاهشناسی به گونههای مختلف و متنوع گلهای داوودی در اندازه و رنگهای گوناگون اختصاص دارد.
وی با اشاره به آبیاری این میراث ۶۰ ساله ایران، اظهار کرد: آبیاری گیاهان این باغ به شکل تحت فشار بوده اما به دلیل کاهش بارشها و کمبود منابع آبی به دنبال استفاده از پسابهای تصفیه شده برای ادامه حیات این رویشگاه هستیم.
این عضو هیئت علمی بخش تحقیقات باغ گیاهشناسی در ادامه گفت: این باغ جزو ۱۰ باغ برتر گیاهشناسی جهان محسوب شده که هر ساله در فصول مختلف محل بازدید علاقهمند است.
گفتنی است، جشنواره گلهای داوودی از مهر ماه تا پایان آذر در محل این باغ در حال برگزاری است.
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