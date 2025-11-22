به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی در نشست ارزیابی آخرین وضعیت پروژه‌های درمانی استان که صبح شنبه در استانداری البرز برگزار شد، اظهار کرد: روند ساخت بیمارستان سیدالشهدا (ع) کرج از سال ۱۳۹۵ آغازشده اما سال‌ها متوقف مانده بود.

وی در ادامه افزود: در چهار سال اخیر با پیگیری‌های مستمر، پروژه دوباره فعال شد و اکنون در آستانه تکمیل قرار دارد.

استاندار البرز همچنین به وضعیت بیمارستان کمالشهر اشاره کرد و گفت: این مرکز درمانی ۱۳۵ تختی از سال ۱۳۹۶ کلید خورده بود اما تا سال ۱۴۰۰ تنها حدود ۱۸ درصد پیشرفت داشت و نیمه‌تمام به دولت‌های سیزدهم و چهاردهم منتقل شد.

عبداللهی ادامه داد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، این پروژه نیز امروز به مرز ۹۰ درصد پیشرفت رسیده است.

وی در خاتمه با تأکید بر اهمیت این دو طرح، توضیح داد: بهره‌برداری از بیمارستان‌های جدید نقش مهمی در کاهش فشار بر مراکز درمانی کرج و پاسخ‌گویی به نیازهای مناطق پرجمعیت استان خواهد داشت و ظرفیت خدمات سلامت در البرز را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.