محمدجواد نظری در گفتوگو با خبرنگار مهر، از برگزاری نخستین پویش عکس روضه خانگی با هدف احیای فرهنگ سنتی و دیرینه این مجالس خبر داد و اظهار کرد: روضههای خانگی همواره با حضور اعضای خانواده و یک سخنران یا مداح برگزار میشد و نقش مؤثری در تربیت فرزندان و آشنایی آنان با معارف اهل بیت (ع) داشته است.
نظری افزود: تمام علاقهمندان میتوانند تصاویر مربوط به روضههای خانگی که برگزار میکنند یا در آن شرکت میکنند را از طریق پیامرسان ایتا به شماره ۰۹۳۹۷۸۶۹۵۴۵ ارسال کنند. به آثار برگزیده شرکتکنندگان پرچم روضههای خانگی اهدا خواهد شد.
وی با بیان اینکه مهلت ارسال آثار از روز شهادت حضرت زهرا (س) تا وفات حضرت امالبنین (س) است، هدف از این پویش را احیای این سنت ارزشمند دانست و تأکید کرد: روضههای خانگی علاوه بر تربیت کودکان، باعث افزایش نور معنوی در منازل و ترویج معارف اهل بیت (ع) میان اعضای خانواده میشوند.
مسئول تشکلهای دینی استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: پیش از شیوع بیماری کرونا، این مجالس بسیار پررونق بود، اما با تعطیلی اماکن عمومی، این فرهنگ کمرنگ شد. اکنون وظیفه داریم با همت جمعی، حتی با برگزاری مجالس کوچک، این سنت اصیل را دوباره پررونق کنیم.
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