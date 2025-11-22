فدایی: هنوز موردی از تب دِنگی در اصفهان مشاهده نشده است

رضا فدایی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به گسترش جهانی بیماری تب دِنگی اظهار کرد: تب دِنگی یک بیماری ویروسی است که از طریق گزش پشه «آئدس» منتقل میشود و در حال حاضر در سطح جهان روندی صعودی دارد. این ویروس ابتدا در آمریکای جنوبی و جنوب شرق آسیا شناسایی شد اما امروزه بسیاری از کشورها را تحت تأثیر قرار داده است.
فدایی افزود: در کشور ما نیز از سال گذشته تاکنون موارد ابتلای بومی و غیر وارداتی در جنوب شرقی و جنوب کشور، از جمله بخشهایی از استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان مشاهده شده است. اگر کنترل مؤثر صورت نگیرد، این بیماری میتواند در قالب اپیدمی، سطح گستردهای از جمعیت را درگیر کند.
وی درباره نشانههای بالینی بیماری عنوان کرد: ابتلاء به تب دِنگی معمولاً با تب و درد بدن همراه است و در موارد شدید میتواند منجر به خونریزی داخلی یا اختلالات آب و الکترولیت بدن شود که در نهایت جان بیمار را تهدید میکند.
هیچ مورد ابتلاء در اصفهان ثبت نشده است
مسئول بیماریهای واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: خوشبختانه در سال جاری هیچ موردی از ابتلاء به تب دِنگی در استان اصفهان ثبت نشده است. سال گذشته نیز تنها یک مورد شناسایی شد که مربوط به راننده کامیونی بود که در مرز پاکستان مبتلا شده و پس از درمان کامل، بهبود یافت.
فدایی در ادامه تصریح کرد: برای پایش وضعیت تب دِنگی در اصفهان، مناطقی که احتمال وجود کالاهای وارداتی یا آبهای راکد در آنها بالاتر است، بهطور مستمر رصد و نمونهبرداری میشود. از جمله، فرودگاه شهید بهشتی اصفهان و گمرک استان از مناطق در اولویت بررسی هستند.
ردی از پشه آئدس در اصفهان دیده نشده است
او با بیان اینکه تاکنون هیچ اثری از پشه آئدس به عنوان ناقل تب دِنگی در اصفهان یافت نشده است، تأکید کرد: جستوجو برای صید تخم این پشه همچنان ادامه دارد و تیمهای بهداشت محیط بهصورت مستمر در حال پایش نقاط پرخطر هستند.
وی درباره اقدامات کنترلی اظهار داشت: در حال حاضر نیازی به سمپاشی و مهپاشی عمومی وجود ندارد، اما هشدارها نسبت به رها نکردن لاستیکهای خودرو و کنترل آبهای راکد همچنان به دستگاههای مسئول اعلام شده است تا از ایجاد محیطهای مناسب برای رشد و تخمگذاری پشه جلوگیری شود.
فدایی تأکید کرد: همافزایی دستگاههایی مانند فرودگاه، گمرک و شهرداری در تقویت نظارت محیطی، نقش مهمی در پیشگیری از ورود یا گسترش پشه ناقل به استان دارد و بررسیهای کارشناسانه تا پایان فصل گرما ادامه خواهد یافت.
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