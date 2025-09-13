بررسی مشکلات ۱۵ کهگیلویه و بویراحمدی در دیدار با استاندار

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر شنبه به بررسی و پیگیری مستقیم مسائل و مشکلات ثبت شده ۱۵ نفر از متقاضیان در برنامه ملاقات عمومی پرداخت و گفت: این جلسات به منظور رسیدگی بی‌واسطه به دغدغه‌های هموطنان و ایجاد بستر مناسب برای حل مشکلات معیشتی و اشتغالی آنان تداوم دارد.

وی با اشاره به محوریت موضوع اشتغال در ملاقات عمومی اظهار کرد: از میان متقاضیان حاضر، چند نفر دارای مشکلات مرتبط با بیکاری بودند که بلافاصله جهت بررسی و رسیدگی به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان معرفی شدند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: به این دستگاه اجرایی تاکید شده است که با هماهنگی واحدهای تولیدی و عمرانی نیازمند نیروی کار، این افراد را متناسب با رشته‌ها در اولویت جذب قرار دهند، ضمن اینکه متقاضیان تا حصول نتیجه نهایی، پیگیری مستمر داشته باشند.

وی در تشریح راهبرد بلندمدت دولت برای حل معضل بیکاری، ابراز کرد: برای ایجاد اشتغال پایدار، پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری متناسب با ظرفیت‌های منحصربه‌فرد استان تعریف شده که امیدواریم با فراهم شدن مقدمات، به تدریج کلید بخورند و فضای کارآمدی برای جوانان جویای کار ایجاد کنند.

رحمانی افزود: موفقیت این پروژه‌ها منوط به عزم جدی همه مدیران و مساعدت و همراهی مردم در مناطق مختلف برای بسترسازی و به حداقل رساندن معارضات است تا بتوانیم در زمان‌بندی تعیین شده، شاهد آغاز عملیات اجرایی آنها باشیم.

معرفی جوانان به معاونت اقتصادی برای دریافت تسهیلات

وی به درخواست تعدادی از متقاضیان برای دریافت تسهیلات اشاره و اذعان کرد: پیش از این طرح‌هایی در حوزه‌هایی مانند پرورش آبزیان و قارچ را آغاز کرده و به پیشرفت حداقلی رساندند، به حوزه اقتصادی استانداری معرفی شدند تا با تخصیص اولین تسهیلات اختصاص یافته به بخش کشاورزی، بتوانند از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به حضور مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی در این جلسه، بیان کرد: با حضور مدیران مربوطه، چند تن از این افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیز معرفی شدند تا با استفاده از حداکثر امکانات و منابع موجود در این نهادها، مساعدت لازم برای رفع مشکلات معیشتی آنان انجام پذیرد.

معرفی برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن

وی مشکل مسکن را از دیگر موارد مطرح‌شده در این جلسه برشمرد و تأکید کرد: متقاضیانی که به دلیل اجاره‌نشینی و عدم توانایی در پرداخت اجاره‌بها با مشکل مواجه بودند، به اداره کل راه و شهرسازی معرفی شدند تا پرونده آنان برای بهره‌مندی از تسهیلات مسکن تهیه و زمینه حل مشکل فراهم شود.

رحمانی با جمع‌بندی دستورات صادرشده برای تمامی موارد، تصریح کرد: انتظار داریم با پیگیری مستمر خود متقاضیان و مدیران دستگاه‌های مربوطه، شاهد حل و فصل مشکلات مراجعه کننده در کوتاه‌ترین زمان ممکن باشیم.

مدیران حل مشکلات مردم را در اولویت کارهای خود قرار دهند

وی تصریح کرد: بارها تاکید کردم که مدیران حل مشکلات مردم به ویژه در زمینه اشتغال و معیشت را در اولویت قرار دهند و از این طرق نقش‌آفرینی کنند.

بررسی مشکلات ۸۰۰ نفر از هم استانی‌ها رد سامانه سامد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با ارائه آماری از این نشست‌ها، گفت: با احتساب حداقل ۱۵ متقاضی در هر هفته و در نظر گرفتن حدود ۵۰ هفته از مهرماه سال گذشته تاکنون، حدود ۸۰۰ پرونده به صورت مستقیم و از طریق سامانه سامد در این جلسات بررسی و برای پیگیری به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ارجاع شده است.

وی افزود: این آمار علاوه بر ملاقات‌های حضوری در روزهای شنبه، شامل بازدیدهای میدانی در شهرستان‌ها، حضور در دفتر کار و سایر فرصت‌هایی است که برای دیدار و گفت‌وگوی بی‌واسطه با مردم فراهم می‌شود.

رحمانی بر وظیفه ذاتی دولت در خدمت‌رسانی اشاره کرد و اظهار داشت: ما حضور در بین مردم و شنیدن صدای آنان را وظیفه اصلی خود می‌دانیم و برطرف کردن مشکلات تا حد توان، همواره در دستور کار است.

وی اضافه کرد: تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور این است که بیشتر در بین مردم باشیم و هیچ منتی نیست، البته مردم از محدودیت‌ها آگاه هستند، اما کوچک‌ترین مسیر ممکن برای حل مشکلات را تا انتها پیگیری خواهیم کرد.