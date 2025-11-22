تاکید اجلاس گروه ۲۰ بر تحقق صلح عادلانه در اوکراین و فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اعضای شرکتکننده در نشست گروه ۲۰ در آفریقای جنوبی یک بیانیه مشترک را تصویب کردند.
در بیانیهٔ سران، که در نشست گروه ۲۰ در آفریقای جنوبی به تصویب رسید، بر لزوم دستیابی به یک توافق پایدار در اوکراین تأکید شد.
در این بیانیه آمده است: ما در راستای تحقق صلح عادلانه و فراگیر در سودان، فلسطین، جمهوری دموکراتیک کنگو و اوکراین تلاش خواهیم کرد.
گفتنی است که اجلاس سران گروه ۲۰، امروز شنبه در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی آغاز شد؛ این اولین اجلاس گروه ۲۰ در قاره آفریقا است. اجلاس امسال با اختلافات واشنگتن و اتحادیه اروپا بر سر آینده اوکراین و همچنین بنبست در مذاکرات آبوهوایی در برزیل همراه است.
در این نشست، رهبران جهان از جمله امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه، نارندرا مودی نخست وزیر هند، لی چیانگ نخست وزیر چین، لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه حضور دارند.
با این حال، دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که اولویتهای آفریقای جنوبی در زمینه همکاریهای تجاری و اقدامات اقلیمی با سیاستهای آمریکا همسو نیست و رئیسجمهوری این کشور از حضور در اجلاس خودداری کرده است.
گروه ۲۰ شامل ۱۹ کشور عضو به علاوه اتحادیه اروپا است. اتحادیه آفریقا به عنوان مهمان و ناظر در برخی اجلاسهای این گروه، حضور دارد.
