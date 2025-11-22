قیمت تجهیزات پرطرفدار کابینت آشپزخانه در سال ۱۴۰۴

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کابینتهای مدرن امروزه از محبوب ترین سبکهای مورد استفاده در انواع آشپزخانهها هستند که با استقبال بی نظیری مواجه شدهاند. این سبک کابینتها از المانها و اکسسوری های خاص و ویژه ای بهره مند هستند که در نهایت کیفیت اجرا را تعیین میکنند. پریز توکار از جمله اکسسوری های محبوب و بسیار کلیدی در کابینتهای مدرن است که در انواع مختلفی طراحی و تولید میشود. این پریزها در نهایت سادگی، عملکرد فوق العاده ای را به نمایش میگذارند که هر کسی را شگفت زده خواهد کرد.
قیمت پریز توکار کابینت و راهنمای انتخاب
انتخاب اصولی پریز توکار و اکسسوری های کابینت میتواند زیبایی و جذابیت آشپزخانه شما را چند برابر کند. از طرفی کاربری راحت تری را ارائه میدهد و احساس بهتری را به شما منتقل خواهد کرد. بنابراین زمانی که میخواهید برای خرید و انتخاب آنها اقدام نمایید، حتماً نکات زیر را مورد توجه قرار دهید. قیمت این پریزها با توجه به نوع آنها از ۲ میلیون تومان شروع میشود. در ادامه با انواع این اکسسوری پر کاربر آشنا میشود.
کیفیت متریال:
اولین و مهمترین نکتهای که هنگام خرید پریزهای توکار باید به آن توجه داشته باشید، کیفیت ساخت و متریال درجه ۱ آن است. به طور کلی جنس پریزها باید به گونهای باشد که بتواند در برابر شرایط آشپزخانه مانند حرارت، رطوبت و … کیفیت خود را حفظ کند. معمولاً پریزهایی که با استفاده از پلاستیک فشرده و یا آلومینیوم ساخته شدهاند، از بالاترین کیفیت ساخت بهره مند هستند.
تعداد خروجیها:
دومین نکتهای که هنگام انتخاب پریزهای توکار نباید از آن غافل شد، بررسی تعداد خروجیهای پریز است. شما باید با توجه به تعداد دستگاههایی که قرار است به پریز متصل شوند، تعداد پورتهای آن را مشخص نمایید. برخی از مدلهای این پریزها دارای پورت USB هستند که منجر به کاربری بیشتر آنها میشود.
طراحی سازگار:
از طرفی هنگام خرید پریز توکار حتماً سبک طراحی و ابعاد کابینتها را بررسی کرده و مدلی را انتخاب نمایید که با کابینتها سازگار باشد. به طور مثال بعضی از مدلهای این پریزها به فضای بیشتری برای نصب نیاز دارند. بنابراین اگر فضای محدودی دارید، بهتر است این مدل پریزها را انتخاب نکنید.
بهترین برندهای پریز توکار
یکی از کلیدی ترین نکاتی که هنگام انتخاب پریزهای توکار باید به آن توجه داشت، انتخاب برندهای معتبر و باکیفیت است. امروزه برندهای متفاوتی در بازار وجود دارند که در زمینه تولید پریزهای توکار فعالیت میکنند. بنابراین بهتر است پیش از انتخاب پریزهای توکار حتماً برندهای معتبر را بشناسید و سپس مدل دلخواه خود را انتخاب نمایید. بهترین برندهای پریز کابینتی توکار در بازار عبارتند از:
پریز توکار فانتونی ( Fantoni):
پریزهای توکار و اکسسوری های تولید شده توسط برند فانتونی کیفیت بسیار بالایی دارند. از طرفی اکثر پریزهای فانتونی به صورت مخفی و یا پاپ آپ طراحی شدهاند. این برند تمامی محصولات خود را با گارانتی شرکتی ۵ ساله ارائه مینماید.
پریز توکار باخمن ( Bachmann):
پریزهای توکار باخمن به طور اختصاصی مناسب آشپزخانه طراحی شدهاند و اکثراً دارای پورت USB میباشند. کیفیت فوق العاده بالای محصولات این برند موجب شده تا به عنوان قدرتمندترین برند بازار معرفی شود. برای تهیه محصولات اصلی برند باخمن نیاز است تا تنها به نمایندگیهای رسمی آنها مراجعه کرد.
پریز توکار ملونی ( Melloni):
برند ملونی از دیگر برندهای محصولات کابینتی مدرن و پریزهای توکار است که کیفیت فوق العاده بالایی را ارائه میدهد. اکثر پریزهای کابینتی این برند دارای شارژر وایرلس، پورت برق و USB هستند. تنوع بالای پریزهای ارائه شده توسط این برند موجب شده تا برند ملونی طرفداران زیادی داشته باشد. از طرفی ملونی تمامی محصولات خود را با گارانتی ۵ ساله به فروش میرساند.
قیمت انواع یراق آلات و اکسسوری های کابینت
پریزهای توکار و اکسسوری های کابینت دارای انواع مختلفی هستند که شما میتوانید با توجه به نیاز خود مناسبترین آنها را خریداری نمایید. عوامل مختلفی وجود دارند که میتوانند روی قیمت این محصولات تاثیر بگذارند. به طور مثال برند، داشتن پورت USB، ویژگیهای ایمنی، طراحی، جنس پریز، تعداد خروجیها و کشور سازنده محصولات از جمله عوامل تاثیرگذار بر قیمت پریزهای توکار هستند.
نگاهی کلی به قیمت یراق آلات و اکسسوری های کابینت در سال ۱۴۰۴:
پریز توکار:
برند باخمن شروع قیمت از ۷.۷۵۰.۰۰۰ تومان
برند فانتونی شروع قیمت از ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
برند ملونی شروع قیمت از ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
نورپردازی کابینت:
شروع قیمت از متری ۷۰۰.۰۰۰ تومان (نورهای نقطهای و خطی) الی ۸.۰۰۰.۰۰۰ میلیون تومان
شامل انواع کیفیتها و انواع مختلف لاین نوری و چراغ کابینتی از مدلهای اقتصادی تا مدلهای لوکس
سوپر کابینت:
شروع قیمت از ۱.۲۷۰.۰۰۰ تومان الی ۶۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان (با توجه به کاربری و عملکرد چند منظوره آنها)
آبچکان و تجهیزات جانبی:
شروع قیمت از ۵۰۰.۰۰۰ تومان الی ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
شامل ابچکان های توکار، روکار و آبچکان های توکار داخل صفحه
سطل زباله کابینتی:
شروع قیمت از ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان الی ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
خرید پریز توکار از یراق جم
یراق جم تخصصیترین مجموعه فروش تجهیزات و اکسسوری های کابینت است که نمایندگی رسمی برندهای باخمن، ملونی و فانتونی نیز میباشد. تمامی محصولات ارائه شده توسط این مجموعه با گارانتی شرکتی و خدمات پس از فروش ارائه میشوند. بنابراین شما میتوانید با اطمینان از کیفیت اصلی محصولات برای خرید آنها اقدام نمایید.
پریز توکار یکی از محصولات ارائه شده توسط فروشگاه یراق جم است. بنابراین شما میتوانید با توجه به سبک و ابعاد کابینت خود، برای تهیه بهترین و مناسبترین نوع پریزهای توکار اقدام نمایید. از طرفی مشاوران و کارشناسان این مجموعه به شما کمک میکنند تا بتوانید با توجه به نیاز خود، بهترین و مناسبترین پریزهای توکار و اکسسوری های کابینت را خریداری نمایید.
برای استعلام قیمت انواع پریزهای توکار و اکسسوری های کابینت میتوانید وارد سایت یراق جم شده و قیمت مدل مورد نظرتان را مشاهده کنید.
