نماینده مینی فوتبال ایران به فینال باشگاه های آسیا نرسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان مینی‌فوتبال آسیا ۲۰۲۵ در اندونزی امروز(شنبه) با برگزاری ۲ دیدار به اتمام رسید که در دومین و مهمترین بازی‌ تیم ستارگان سیمَکان‌ جهرم به مصاف تیم قدرتمند بورنگریو یونایتد امارات رفت که در پایان این بازی نزدیک و نفس‌گیر دو تیم در پایان وقت قانونی به تساوی یک بر یک رضایت دادند تا تکلیف تیم راه یافته به فینال در ضیافت پنالتی‌ها مشخص شود که در پایان سیمَکان جهرم با نتیجه ۳ بر ۲ در پنالتی‌ها مغلوب تیم اماراتی شد تا نماینده ایران از راهیابی به دیدار پایانی ناکام بماند.

محمد دهقان در دقیقه ۲۸ تک گل تیم ستارگان سیمَکان جهرم را به ثمر رساند، اما در لحظات پایانی با گل احمد اسماعیل در دقیقه ۴۱ بازی به تساوی رسید.

تیم سیمَکان جهرم پیش از این بازی در هر ۳ دیدار دور گروهی و بازی یک چهارم نهایی مقابل رقبا به پیروزی رسیده بود و هرچند با باخت در دیدار نیمه نهایی به فینال نرسید، اما نماینده ایران پیشتر به دلیل راهیابی به جمع ۴ تیم نهایی جواز حضور در جام باشگاه‌های جهان را کسب کرده بود.

پیش از این بازی تیم العطا لبنان با حساب ۲ بر یک از سد تیم باربر یونایتد اندونزی گذشت تا با این ترتیب سیمَکان جهرم‌ فردا (یکشنبه) در دیدار رده‌بندی به مصاف تیم باربر یونایتد اندونزی برود و بازی فینال هم بین تیم‌های بورنگریو یونایتد امارات و العطا لبنان برگزار خواهد شد.

همچنین در پایان این بازی سینا بخشی با ثبت آمار یک گل، ۳ تکل صحیح و کسب نمره ۹.۲ جایزه بهترین بازیکن زمین را از آن خود کرد.