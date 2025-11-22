  1. ورزش
۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۸

جلسه قلعه‌نویی با سه لژیونر شاغل در امارات

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با سه بازیکن ملی پوش در امارات جلسه گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته با سردار آزمون، سعید عزت‌اللهی و مهدی قائدی دیدار و گفت‌وگو کرد.

اردوی تیم ملی در فیفادی آتی، اهمیت افزایش آمادگی ملی پوشان به‌ویژه بازیکنان حاضر در لیگ امارات تا پیش از این اردو، شرایط این بازیکنان در تیم‌های باشگاهی‌شان و وضعیت آسیب دیدگی آنها از جمله محورهای اصلی این گفت‌وگو بود.

سرمربی تیم ملی برای اجرای ادامه برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی، نظارت نزدیک و مستمر لیگ و بازی‌های حذفی توسط اعضای کادر فنی امروز به تهران باز گشته است.

