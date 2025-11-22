به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قلعهنویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته با سردار آزمون، سعید عزتاللهی و مهدی قائدی دیدار و گفتوگو کرد.
اردوی تیم ملی در فیفادی آتی، اهمیت افزایش آمادگی ملی پوشان بهویژه بازیکنان حاضر در لیگ امارات تا پیش از این اردو، شرایط این بازیکنان در تیمهای باشگاهیشان و وضعیت آسیب دیدگی آنها از جمله محورهای اصلی این گفتوگو بود.
سرمربی تیم ملی برای اجرای ادامه برنامههای آمادهسازی تیم ملی، نظارت نزدیک و مستمر لیگ و بازیهای حذفی توسط اعضای کادر فنی امروز به تهران باز گشته است.
