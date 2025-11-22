به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دشتی شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این دوره با حضور ۲۴ نفر از مربیان کشتی استان برگزار شد که هدف آن ارتقای سطح علمی فنی و تخصصی مربیان و آمادگی بیشتر برای رویدادهای پیش‌رو بود.

وی با قدردانی از همراهی و همکاری رئیس هیأت کشتی شهرستان دیلم در برگزاری این دوره افزود: حضور کشتی‌گیران جوان مستعد و همچنین چهره‌های مطرح و باتجربه استان در کنار مربیان حاضر، فضای پویا و ارزشمندی برای انتقال تجربیات و آموزش‌های استاندارد فراهم کرد.

رئیس هیئت کشتی استان بوشهر با اشاره به توسعه فعالیت‌های آموزشی در رشته کشتی بیان کرد: ترکیب مربیان باتجربه و استعدادهای نوظهور در این کلاس مربی‌گری، نویدبخش آینده‌ای درخشان برای کشتی استان است و امیدواریم خروجی این دوره در رقابت‌های پیش‌رو دیده شود.

وی ادامه داد: هیئت کشتی استان بوشهر برنامه‌های آموزشی مستمری برای به‌روزرسانی دانش مربیان و داوران در دستور کار دارد و برگزاری چنین دوره‌هایی نقش مهمی در رشد فنی کشتی استان ایفا می‌کند.