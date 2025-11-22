  1. استانها
  2. بوشهر
۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۴

دوره مربی‌گری کشتی در دیلم برگزار شد

دوره مربی‌گری کشتی در دیلم برگزار شد

بوشهر- رئیس هیئت کشتی استان بوشهر از برگزاری دوره مربی‌گری کشتی به میزبانی شهرستان دیلم با حضور ۲۴ مربی استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دشتی شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این دوره با حضور ۲۴ نفر از مربیان کشتی استان برگزار شد که هدف آن ارتقای سطح علمی فنی و تخصصی مربیان و آمادگی بیشتر برای رویدادهای پیش‌رو بود.

وی با قدردانی از همراهی و همکاری رئیس هیأت کشتی شهرستان دیلم در برگزاری این دوره افزود: حضور کشتی‌گیران جوان مستعد و همچنین چهره‌های مطرح و باتجربه استان در کنار مربیان حاضر، فضای پویا و ارزشمندی برای انتقال تجربیات و آموزش‌های استاندارد فراهم کرد.

رئیس هیئت کشتی استان بوشهر با اشاره به توسعه فعالیت‌های آموزشی در رشته کشتی بیان کرد: ترکیب مربیان باتجربه و استعدادهای نوظهور در این کلاس مربی‌گری، نویدبخش آینده‌ای درخشان برای کشتی استان است و امیدواریم خروجی این دوره در رقابت‌های پیش‌رو دیده شود.

وی ادامه داد: هیئت کشتی استان بوشهر برنامه‌های آموزشی مستمری برای به‌روزرسانی دانش مربیان و داوران در دستور کار دارد و برگزاری چنین دوره‌هایی نقش مهمی در رشد فنی کشتی استان ایفا می‌کند.

کد خبر 6665018

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها