به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب رستمیمالخلیفه شامگاه شنبه در نشست تخصصی و هماندیشی تعاونگران استان مازندران با اشاره به ریشههای غیرفعالبودن بخش زیادی از تعاونیها در کشور اظهار کرد: در سالهای ابتدایی تشکیل وزارت تعاون، به دلیل پرداخت تسهیلات کمبهره و حمایتهای گسترده، تعاونیهایی ایجاد شد که پس از سه سال فعالیت از حد نصاب موفقیت عبور نکردند و غیرفعال ماندند.
وی افزود: اما امروز بیش از ۷۰ درصد تعاونیهای تازهتأسیس پس از سه سال همچنان فعال هستند، در حالی که این رقم در بخش خصوصی کمتر از ۶۰ درصد است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه تعاون علاوه بر کارکرد اقتصادی، ریشه عمیقی در فرهنگ و دین دارد، بیان کرد: روح مشارکت و کار جمعی در زندگی سنتی جامعه ایرانی وجود داشته و امروز نیز میتواند در قالب تعاونیها احیا شود.
رستمیمالخلیفه تأکید کرد: بسیاری از تعاونیها از جمله تعاونیهای سهام عدالت برای حل مسائل اجتماعی ایجاد شدند اما پس از پایان مأموریت، اختیارات لازم از آنها سلب شد.
وی با اشاره به همراهی مجلس در یک سال گذشته افزود: کمیسیون اجتماعی و کمیسیون تلفیق جلسات متعددی برای بررسی سند توسعه تعاون برگزار کردهاند و امیدواریم این روند ادامه یابد.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش تعاون را در شرایط اقتصادی فعلی کشور بسیار مهم دانست و گفت: تعاونیها میتوانند با تجمیع آوردههای خرد مردمی در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش نجاتبخش داشته باشند چرا که همانگونه که مقام معظم رهبری تأکید کردند، باید به سرمایههای خرد داخلی تکیه کنیم.
رستمیمالخلیفه از راهاندازی تعاونیهای نوع جدید شامل تعاونیهای جوارکارگاهی، تعاونیهای دانشگاهی و تعاونیهای محلی خبر داد و افزود: «طرحهای اجتماعی همچون طرح سلام بهزیستی نیز برای پایداری بیشتر به تعاونیهای مردمی تبدیل میشود.
وی با اشاره به مشکلات تعاونیها در حوزه بانک توسعه تعاون گفت: گردش مالی تعاونیها در سایر بانکها بسیار بیشتر از بانک توسعه تعاون است و برای تقویت این بانک، لازم است تعاونگران سرمایه و گردش مالی خود را به این بانک منتقل کنند تا توان ارائه خدمات افزایش یابد.
معاون وزیر تعاون درباره مسکن کارگری نیز بیان کرد: طبق ماده ۱۴۹ قانون کار، ۹ دستگاه مکلف به کمک در ساخت مسکن کارگری هستند اما همراهی کافی وجود نداشته است که با تشکیل کمیته مشترک با وزارت راه و شهرسازی، ساخت ۹۴ هزار واحد برای کارگران صنایع بزرگ برنامهریزی شده و ۲۹۰۰ هکتار زمین تخصیص یافته است.
رستمیمالخلیفه یکی از چالشهای جدی تعاونیها را مسائل مالیاتی و تأمین اجتماعی عنوان کرد و افزود: تعاونیهای مرزنشین با وجود معافیت قانونی، در برخی استانها با مالیاتهای سنگین مواجه شدهاند؛ این موضوع فعالیت آنها را مختل کرده است.
