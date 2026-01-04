  1. استانها
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۴۸

ظرفیت‌های دریامحور، هرمزگان را به محور توسعه اقتصادی تبدیل کرده است

بندرعباس-معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ظرفیت‌های دریامحور، تعاون مردمی و برنامه‌های مسکن کارگری، این استان را به یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی کشور تبدیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب رستمی امروز در آئین افتتاح پروژه ۲۴۴ واحدی مجتمع مسکونی «نیلگون» که با حضور استاندار هرمزگان، و کیامرث برخورداری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برگزار شد، با قدردانی از خدمات مسئولان هرمزگان، به نقش پررنگ بخش تعاون در استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۱۰۰ درصد جابه‌جایی مسافر در حوزه دریایی از طریق تعاونی‌ها انجام می‌شود و هرمزگان از ظرفیت‌های بسیار بالایی در حوزه‌های دریامحور، صیادی و حمل‌ونقل دریایی برخوردار است.

رستمی مال‌خلیفه با بیان اینکه تعاون می‌تواند راهکاری مؤثر برای عبور از شرایط اقتصادی کنونی باشد، تصریح کرد: با اتکای به آورده‌های مردمی و مدیریت در قالب تعاونی‌ها، می‌توان فرصت‌های مناسبی برای درآمدزایی عمومی در سطح استان و حتی در سطح ملی ایجاد کرد. همچنین هرمزگان این ظرفیت را دارد که در حوزه‌هایی چون گردشگری و درمان بیماران کشورهای حاشیه خلیج فارس نقش مؤثری ایفا کند.

معاون امور تعاون وزارت کار با اشاره به حمایت‌های مدیریت استان گفت: با توجه به رویکرد توسعه‌محور استاندار هرمزگان، بخش تعاون باید از این فرصت برای گسترش فعالیت‌ها و کمک به پیشبرد برنامه‌های استان بهره‌برداری کند.

وی به موضوع مرزنشینان نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه مرزنشینی با وجود برخی محدودیت‌های مالیاتی، تلاش شده با مساعدت‌های استانی شرایط بهبود یابد و فعالیت‌های مرتبط با واردات کالا در قالب تعاونی‌ها به‌گونه‌ای سامان‌دهی شود که منجر به سودآوری برای مردم این مناطق شود.

رستمی مال‌خلیفه با تأکید بر اولویت مسکن کارگری اظهار کرد: مسکن کارگران یکی از سیاست‌های مهم دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و با همکاری وزارت راه و شهرسازی، واحدهای صنعتی و شهرک‌های صنعتی می‌توانند با معرفی کارگران خود، وضعیت آن‌ها را از نظر برخورداری از مسکن تعیین تکلیف کنند.

وی ادامه داد: بر اساس تفاهم‌نامه‌های موجود، برای کارگرانی که شرایط لازم را دارند زمین دولتی اختصاص می‌یابد و برای سایر متقاضیان نیز زمین با شرایط اقساطی پیش‌بینی شده است تا در قالب تعاونی‌ها، شرکت‌های خصوصی و یا تعاونی‌های متعارف، سامان‌دهی مسکن کارگران انجام شود.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان خاطرنشان کرد: کارفرمایان همچنین می‌توانند با تأمین هزینه‌های زیرساختی، از زمین‌های تخصیصی وزارت راه و شهرسازی برای ساخت واحدهای مسکونی سازمانی استفاده کنند تا بخشی از مشکل مسکن کارگران فاقد مسکن برطرف شود.

