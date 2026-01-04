به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب رستمی امروز در آئین افتتاح پروژه ۲۴۴ واحدی مجتمع مسکونی «نیلگون» که با حضور استاندار هرمزگان، و کیامرث برخورداری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برگزار شد، با قدردانی از خدمات مسئولان هرمزگان، به نقش پررنگ بخش تعاون در استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۱۰۰ درصد جابهجایی مسافر در حوزه دریایی از طریق تعاونیها انجام میشود و هرمزگان از ظرفیتهای بسیار بالایی در حوزههای دریامحور، صیادی و حملونقل دریایی برخوردار است.
رستمی مالخلیفه با بیان اینکه تعاون میتواند راهکاری مؤثر برای عبور از شرایط اقتصادی کنونی باشد، تصریح کرد: با اتکای به آوردههای مردمی و مدیریت در قالب تعاونیها، میتوان فرصتهای مناسبی برای درآمدزایی عمومی در سطح استان و حتی در سطح ملی ایجاد کرد. همچنین هرمزگان این ظرفیت را دارد که در حوزههایی چون گردشگری و درمان بیماران کشورهای حاشیه خلیج فارس نقش مؤثری ایفا کند.
معاون امور تعاون وزارت کار با اشاره به حمایتهای مدیریت استان گفت: با توجه به رویکرد توسعهمحور استاندار هرمزگان، بخش تعاون باید از این فرصت برای گسترش فعالیتها و کمک به پیشبرد برنامههای استان بهرهبرداری کند.
وی به موضوع مرزنشینان نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه مرزنشینی با وجود برخی محدودیتهای مالیاتی، تلاش شده با مساعدتهای استانی شرایط بهبود یابد و فعالیتهای مرتبط با واردات کالا در قالب تعاونیها بهگونهای ساماندهی شود که منجر به سودآوری برای مردم این مناطق شود.
رستمی مالخلیفه با تأکید بر اولویت مسکن کارگری اظهار کرد: مسکن کارگران یکی از سیاستهای مهم دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و با همکاری وزارت راه و شهرسازی، واحدهای صنعتی و شهرکهای صنعتی میتوانند با معرفی کارگران خود، وضعیت آنها را از نظر برخورداری از مسکن تعیین تکلیف کنند.
وی ادامه داد: بر اساس تفاهمنامههای موجود، برای کارگرانی که شرایط لازم را دارند زمین دولتی اختصاص مییابد و برای سایر متقاضیان نیز زمین با شرایط اقساطی پیشبینی شده است تا در قالب تعاونیها، شرکتهای خصوصی و یا تعاونیهای متعارف، ساماندهی مسکن کارگران انجام شود.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان خاطرنشان کرد: کارفرمایان همچنین میتوانند با تأمین هزینههای زیرساختی، از زمینهای تخصیصی وزارت راه و شهرسازی برای ساخت واحدهای مسکونی سازمانی استفاده کنند تا بخشی از مشکل مسکن کارگران فاقد مسکن برطرف شود.
