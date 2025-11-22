درخشش استان سمنان در شاخص اهدای خون مستمر

محمدکاظم امیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس تازه‌ترین آمارهای سازمان انتقال خون کشور، استان سمنان جایگاه نخست اهدای خون مستمر در میان استان‌های کشور را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: این استان با پیشی گرفتن از سایر استان‌ها، به عنوان پیشتاز اهدای مستمر خون در کشور شناخته شده است.

مدیرکل انتقال خون استان سمنان افزود: بیش از ۶۶ درصد از اهداکنندگان خون در استان، به صورت مستمر و منظم در طول سال اقدام به اهدای خون می‌کنند.

امیدیان با اشاره به فرهنگ بالای نوع‌دوستی در استان سمنان تصریح کرد: این آمار نشان‌دهنده سطح بالای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و فرهنگ غنی نوعدوستی در میان مردم استان است.

به گفته وی اهداکنندگان مستمر به کسانی گفته می‌شود که در طول سال بیش از دو نوبت برای اهدای خون به مراکز انتقال خون مراجعه می‌کنند.

مدیرکل انتقال خون استان سمنان تأکید کرد: این موفقیت نشان می‌دهد که استان سمنان در ترویج فرهنگ اهدای خون و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در کشور پیشرو است.

امیدیان افزود: دستاورد استان سمنان در زمینه اهدای خون مستمر، الگویی برای سایر استان‌های کشور محسوب می‌شود.