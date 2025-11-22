به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال الدین میرجعفریان، شامگاه شنبه، در همایش ملی «جوانی جمعیت و فرزندآوری» که در حسینیه فاطمهالزهرا (س) سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران برگزار شد، با اشاره به ضرورت احیای روستاها اظهار داشت: بخش مهمی از ناترازیهای امروز کشور ریشه در تضعیف روستاها دارد و پس از ادغام جهاد سازندگی، بسیاری از روستاها شور و نشاط گذشته خود را از دست دادند که این موضوع زمینهساز گسترش حاشیهنشینی در شهرها شد.
وی افزود: وضعیت برخی روستاها در استان تهران و دیگر نقاط کشور نشان میدهد که باید با رویکردی جامع و همهجانبه به حوزه روستایی ورود کنیم، چرا که بخش قابل توجهی از مشکلات اجتماعی و اقتصادی ناشی از ضعف در توجه به ظرفیتهای روستایی است.
میرجعفریان با تأکید بر نقش بسیج سازندگی و گروههای جهادی بیان کرد: توان مهندسی، فعالیتهای عمرانی، اقتصادی و فرهنگی این مجموعه میتواند بسیاری از خلأهای ایجادشده را ترمیم کرده و از شدت مشکلات کشور بکاهد.
وی ادامه داد: توانمندسازی روستاها میتواند ناترازیهای فعلی کشور را مدیریت کند؛ زیرا بسیاری از روستاها طی سالهای گذشته خالی شده و مهاجرت ساکنان به شهرها مشکلات جدیدی ایجاد کرده است.
معاون استاندار تهران ضمن قدردانی از تلاشهای بسیجیان گفت: با همافزایی موجود و لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب، میتوان شاهد آبادانی روستاها، مناطق عشایری و تقویت تولید ملی بود. خدمات نظام باید بهصورت عدالتمحور در همه نقاط کشور ارائه شود تا هیچ روستایی به دلیل کمبود زیرساخت یا فرصتهای اقتصادی رها نشود.
میرجعفریان در پایان ابراز امیدواری کرد با همراهی مجموعههای بسیج و دستگاههای اجرایی، روزی فرا برسد که هیچ روستایی خالی از سکنه نشود و تمامی ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور در مسیر توسعه متوازن بهکار گرفته شود.
نظر شما