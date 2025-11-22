بابک نیک نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی سال‌های اخیر، با همکاری مراجع قضائی و استفاده از تجهیزات تخصصی، حدود ۵۶.۵ هکتار از بستر رودخانه شهرچای تا دریاچه ارومیه آزادسازی شده و بیش از ۵۸۰ اخطار کتبی صادر شده است.

وی ادامه داد: برای حفظ جریان طبیعی رودخانه‌ها و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز مسیل‌ها و برکه‌های طبیعی شهرستان ارومیه، شرکت طی سال‌های اخیر با هماهنگی دادستانی و استفاده از ماشین‌آلات خود و پیمانکاران، اقدام به آزادسازی بستر رودخانه‌ها کرده است.

نیک نیا افزود: در همین راستا، بیش از ۵۸۰ اخطار کتبی صادر و حدود ۵۶.۵ هکتار آزادسازی سراسری از پایین‌دست سد شهرچای تا دریاچه ارومیه در رودخانه شهرچای انجام شده است.»

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، بر اساس گزارش اهالی و دهیاران روستاها، پس از طی مراحل اداری شامل شناسایی محدوده‌های تصرف، صدور اخطاریه و همکاری با مراجع قضائی، اقدامات لازم برای آزادسازی تصرفات انجام شده است.

نیک نیا همچنین تاکید کرد: آزادسازی رودخانه‌ها و مسیل‌ها نه تنها برای حفظ حریم قانونی و حقوق مردم ضروری است، بلکه نقش کلیدی در کنترل سیلاب‌ها، حفاظت از منابع آب زیرزمینی و کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه دارد.