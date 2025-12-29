رمزگشایی از آتش سوزی جنگل الیت؛ پای شکارچیان متخلف در میان است

مهرداد خزایی در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص آتش‌سوزی اخیر در جنگل‌های هیرکان، الیت از تلاش‌های بی‌وقفه نیروهای مردمی و محیط زیست برای مهار آتش در مناطق صعب‌العبور تقدیر کرد.

خزایی با اشاره به گزارش‌های اولیه در تاریخ ۱۰ آبان‌ماه از مشاهده دود در منطقه الیت، اعلام کرد: این گزارش‌ها بلافاصله به نیروهای منابع طبیعی منتقل شد و نیروهای ما از روز اول در منطقه حضور داشتند. آنها با استفاده از امکانات ابتدایی، موفق به مهار آتش در مراحل اولیه شدند.

وی افزود: برآوردهای اولیه و فیلم‌های موجود از روزهای ابتدایی نشان می‌دهند که عامل آتش‌سوزی به احتمال زیاد ناشی از شکار جانوری بوده است. بررسی‌های فنی توسط دستگاه‌های مربوطه همچنان ادامه دارد و امیدواریم که عوامل آتش‌سوزی شناسایی شوند.

خزایی در ادامه گفت: با توجه به افزایش سرعت آتش در روزهای ۲۴ و ۲۵ آبان به دلیل وزش باد شدید در منطقه، درخواست اعزام بالگرد به منطقه از تاریخ ۱۹ آبان‌ماه صورت گرفت و همان روز بالگردها به کمک نیروهای مستقر اعزام شدند. طی این عملیات، چندین سورت پرواز برای اطفای حریق انجام شد و در این راستا، برخی از روستاییان نیز از حضور بالگردها در منطقه اطلاع دادند.

وی در خصوص اقدامات مؤثر انجام شده گفت: از جمله اقدامات مؤثر در مهار آتش، ایجاد خط آتش‌بری به طول ۱۵۰۰ متر از نوک قله تا انتهای رودخانه بود که مانع از تسری آتش به دیگر نقاط شد. همچنین نیروهای کوهنورد، محیط زیست، هلال احمر و مردم محلی در ادامه عملیات اطفای حریق در مناطق صخره‌ای و پر از چوب‌های سوخته نقش زیادی ایفا کردند.

اعزام بیش از هفت بالگرد

مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران همچنین به هماهنگی‌های ستاد مدیریت بحران شهرستان و استان اشاره کرد و گفت: اقدامات انجام شده در راستای مصوبات ستاد مدیریت بحران، از جمله اعزام بیش از ۷ بالگرد و دو فروند هواپیمای اطفای حریق، نمونه‌ای بی‌نظیر از همکاری بین نهادهای مختلف بود.

وی افزود: تمام امکانات کشور برای اطفای این حریق بسیج شد، اما متأسفانه برخی رسانه‌ها و فضای مجازی گاهی بیشتر از آنچه که بود، مسائل را پیچیده کرده و احساسات مردم را جریحه‌دار کردند. اما مردم منطقه، به‌ویژه روستاهای اطراف الیت، با جان و دل در این عملیات مشارکت کردند که نشان از تعلق خاطر عمیق آن‌ها به جنگل‌های هیرکانی است.