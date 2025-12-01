اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار حادثه الیت دنبال شود

کامران پولادی در گفت وگو با خبرنگار مهر از همراهی و تلاش نیروهای مردمی و دستگاههای مختلف در مهار آتشسوزی جنگلهای الیت تقدیر کرد و با اشاره به اینکه جنگلها و مراتع از سرمایههای ارزشمند کشور هستند، اظهار کرد: آتشسوزی در جنگلها علاوه بر خسارتهای جبرانناپذیر به تنوع زیستی، خاک و منابع آب، معیشت جوامع محلی، امنیت غذایی و سلامت عمومی را نیز تهدید میکند.
وی با اشاره به آتشسوزی روزهای اخیر در جنگلهای الیت بخش مرزنآباد گفت: این حادثه موجب تأثر مردم منطقه و روستاهای الیت، دلیر، نقرس و دیگر مناطق همجوار شد.
پولادی افزود: آنچه باعث دلگرمی در جریان مهار آتش شد، انسجام و همکاری مردم و حضور شبانهروزی نیروهای محلی به همراه دستگاههای اجرایی بود.
پولادی در پایان تأکید کرد: انتظارات مردم منطقه از دستگاههای مسئول روشن است و لازم است اقدامات پیشگیرانه و مدیریتی برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه با جدیت دنبال شود.
نظر شما