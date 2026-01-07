  1. استانها
  2. مازندران
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۱۶

یونسی: کارخانه نوآوری در مازندران راه‌اندازی می‌شود

یونسی: کارخانه نوآوری در مازندران راه‌اندازی می‌شود

ساری - استاندار مازندران با بیان اینکه مازندران در مسیر تبدیل‌شدن به قطب فناوری و نوآوری قرار دارد، گفت: راه‌اندازی کارخانه نوآوری از برنامه‌های مهم استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ در مجتمع نمایشگاهی نیاوران ساری با اشاره به نقش کلیدی فناوری در مدیریت فرآیندها اظهار کرد: امروزه بسیاری از عملیات‌ها از فاصله‌های طولانی مدیریت می‌شود که این امر نشان‌دهنده تأثیر عمیق فناوری در اداره کشور است.

وی با اشاره به تجربیات استان در مدیریت حوادث، گفت: در آتش‌سوزی‌های اخیر از جمله حادثه «الیت»، از پهپادها و تجهیزات نوین استفاده شد و این روند در آتش‌سوزی کارخانه «کاله» نیز با تکیه بر توان نیروهای متخصص و امکانات موجود در استان ادامه یافت که مانع از بروز یک بحران بزرگ زیست‌محیطی شد.

استاندار مازندران با تأکید بر قرارگرفتن تکنولوژی در خدمت مدیریت بحران افزود: شهرک صنعتی دانش‌بنیان و فناوری پیشرفته برای نخستین بار در کشور در آستانه بهره‌برداری قرار دارد و رویکرد استان حرکت به سمت توسعه سبز و پایدار است.

یونسی رستمی با بیان اینکه مازندران در مسیر تبدیل‌شدن به قطب فناوری و نوآوری قرار دارد، ادامه داد: راه‌اندازی کارخانه نوآوری از برنامه‌های مهم استان است که می‌تواند نقش مؤثری در جهش اقتصادی ایفا کند.

وی با تأکید بر اینکه وظیفه اصلی دولت سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری است، تصریح کرد: نجات اقتصاد کشور در گرو میدان‌دادن به بخش خصوصی است و باید با استفاده از دانش و فناوری‌های روز، مسیر خصوصی‌سازی واقعی را هموار کنیم.

استاندار مازندران از دعوت سرمایه‌گذاران برای توسعه استان خبر داد و گفت: ایجاد بستر مناسب برای حضور بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته و این اقدامات، امنیت، توسعه پایدار و رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به اقدامات زیست‌محیطی استان اظهار کرد: اجرای طرح‌های فاضلاب در مازندران آغاز شده و سالانه حدود سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب پساب تولید می‌شود که می‌تواند در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

یونسی رستمی با اشاره به برنامه‌های پیشگیرانه زیست‌محیطی افزود: انتقال آب برای جلوگیری از بروز آتش‌سوزی در منطقه میانکاله در دستور کار قرار دارد و بدون بهره‌گیری از دانش و فناوری، استان با چالش‌های جدی منابع آبی مواجه خواهد شد.

وی در پایان با انتقاد از وقفه طولانی در برگزاری نمایشگاه‌های فناورانه گفت: برگزاری نمایشگاه‌های فناوری پس از سال‌ها وقفه، قابل تأمل است، چراکه آینده توسعه کشور به‌طور مستقیم به فناوری و نوآوری گره خورده است.

کد خبر 6717155

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه