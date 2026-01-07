به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ در مجتمع نمایشگاهی نیاوران ساری با اشاره به نقش کلیدی فناوری در مدیریت فرآیندها اظهار کرد: امروزه بسیاری از عملیات‌ها از فاصله‌های طولانی مدیریت می‌شود که این امر نشان‌دهنده تأثیر عمیق فناوری در اداره کشور است.

وی با اشاره به تجربیات استان در مدیریت حوادث، گفت: در آتش‌سوزی‌های اخیر از جمله حادثه «الیت»، از پهپادها و تجهیزات نوین استفاده شد و این روند در آتش‌سوزی کارخانه «کاله» نیز با تکیه بر توان نیروهای متخصص و امکانات موجود در استان ادامه یافت که مانع از بروز یک بحران بزرگ زیست‌محیطی شد.

استاندار مازندران با تأکید بر قرارگرفتن تکنولوژی در خدمت مدیریت بحران افزود: شهرک صنعتی دانش‌بنیان و فناوری پیشرفته برای نخستین بار در کشور در آستانه بهره‌برداری قرار دارد و رویکرد استان حرکت به سمت توسعه سبز و پایدار است.

یونسی رستمی با بیان اینکه مازندران در مسیر تبدیل‌شدن به قطب فناوری و نوآوری قرار دارد، ادامه داد: راه‌اندازی کارخانه نوآوری از برنامه‌های مهم استان است که می‌تواند نقش مؤثری در جهش اقتصادی ایفا کند.

وی با تأکید بر اینکه وظیفه اصلی دولت سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری است، تصریح کرد: نجات اقتصاد کشور در گرو میدان‌دادن به بخش خصوصی است و باید با استفاده از دانش و فناوری‌های روز، مسیر خصوصی‌سازی واقعی را هموار کنیم.

استاندار مازندران از دعوت سرمایه‌گذاران برای توسعه استان خبر داد و گفت: ایجاد بستر مناسب برای حضور بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته و این اقدامات، امنیت، توسعه پایدار و رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به اقدامات زیست‌محیطی استان اظهار کرد: اجرای طرح‌های فاضلاب در مازندران آغاز شده و سالانه حدود سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب پساب تولید می‌شود که می‌تواند در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

یونسی رستمی با اشاره به برنامه‌های پیشگیرانه زیست‌محیطی افزود: انتقال آب برای جلوگیری از بروز آتش‌سوزی در منطقه میانکاله در دستور کار قرار دارد و بدون بهره‌گیری از دانش و فناوری، استان با چالش‌های جدی منابع آبی مواجه خواهد شد.

وی در پایان با انتقاد از وقفه طولانی در برگزاری نمایشگاه‌های فناورانه گفت: برگزاری نمایشگاه‌های فناوری پس از سال‌ها وقفه، قابل تأمل است، چراکه آینده توسعه کشور به‌طور مستقیم به فناوری و نوآوری گره خورده است.