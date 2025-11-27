به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید زکریایی بعد از ظهر پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگاران، با اشاره به وقوع دو بار آتشسوزی در جنگلهای الیت در ماه جاری، گفت: حریق اول در تاریخ ۱۰ آبان ماه آغاز شد و پس از ۴ روز تلاش برای اطفای آتش، بهطور کامل مهار شد. اما اطفای حریق دوم که در تاریخ ۲۴ آبان ماه گزارش شد، به دلیل شرایط محیطی دشوار، زمانبر بود.
وی افزود: جنگلهای الیت در بخش مرزنآباد شهرستان چالوس، واقع در غرب استان مازندران، به دلیل شیب بالای ۸۰ درصد، فقدان بارش کافی و خشکسالی، وزش باد گرم و رطوبت پایین، شرایطی بسیار سخت برای مهار آتش فراهم کرده است. همچنین وجود لاشبرگهای خشک انباشته به عمق یک متر و درختان خشک و افتاده، این منطقه را مستعد وقوع آتشسوزی کرده بود.
فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی همچنین از مشکلات موجود در مسیرهای دسترسی به منطقه خبر داد و گفت که این عامل، عملیات اطفای حریق را با محدودیتهایی روبرو کرده است.
