به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به هشدار اداره کل هواشناسی مبنی بر پایداری هوا و تشدید آلاینده‌های جوی و تصمیم کارگروه شرایط اضطرار و آلودگی هوای استان، جزئیات تعطیلی روز سه‌شنبه ۴ آذرماه به شرح زیر اعلام می‌شود:

در شهرستان مهاباد کلیه ادارات و بانک‌ها تعطیل خواهد بود.

فعالیت کلیه ادارات و بانک‌ها در شهرستان‌های ارومیه، شاهین‌دژ، میاندوآب، نقده، پیرانشهر، اشنویه، سلماس، خوی، چهاربرج و باروق از ساعت ۹ تا ۱۴ خواهد بود.

در شهرستان‌های ارومیه، شاهین‌دژ، میاندوآب، نقده، پیرانشهر، اشنویه، سلماس، خوی، چهاربرج و باروق کلیه مراکز آموزشی شامل کودکستان‌ها، کلیه مقاطع تحصیلی آموزشی، دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی علمی آزاد، کلاس‌های زبان، هنری و سالن‌های ورزشی تعطیل بوده و آموزش‌ها به‌صورت غیرحضوری بوده و قسمت‌های اداری دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش تعطیل خواهد بود.

در شهرستان‌های ارومیه و مهاباد فعالیت کلیه واحدهای صنعتی آلاینده هوا شامل آسفالت، آجر، ایزوگام، شن و ماسه، گچ و آهک و معادن تا عادی شدن شرایط تعطیل خواهد بود.

کلیه فعالیت‌های عمرانی شهری شهرداری‌های ارومیه و مهاباد تا عادی شدن شرایط تعطیل خواهند بود.

درخصوص وضعیت روز چهارشنبه در جلسه روز سه‌شنبه و با توجه به شرایط تصمیم‌گیری خواهد شد.