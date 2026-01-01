لیموچی: با شروع نیم فصل دوم به سپاهان اضافه می شوم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی لیموچی در پایان بازی تیم‌های فوتبال سپاهان و استقلال اظهار داشت: از نتیجه به دست آمده و شکست مقابل استقلال ناراحت هستیم.

او در رابطه با شرایط خود گفت: شرایط خوبی دارم و با شروع نیم فصل دوم به تیم اضافه می‌شوم. مصدومیتم کاملاً برطرف شده است و مشکلی ندارم.

وینگر سپاهان در خصوص دیدار با استقلال توضیح داد: نیمه اول خوب بودیم اما با مصدومیتی که برای آرش رضاوند و محمد دانشگر پیش آمد شرایط برای ما مشکل شد امیدوارم که در نیم فصل دوم برای هواداران جبران کنیم.

او تصریح کرد: در نیم فصل دوم تمام تلاشم را می‌کنم تا هم برای سپاهان مثمرثمر باشم و هم بار دیگر به تیم ملی دعوت شوم.