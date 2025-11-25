به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شهرستان دشتستان با مسائل و مشکلات فراوانی در حوزه بهداشت و درمان روبرو است که در این راستا نشستی را با معاون درمان وزیر بهداشت داشتیم.

وی با اشاره به پیگیری مسائل حوزه درمان دشتستان از جمله راه‌اندازی بیمارستان شبانکاره و تخصیص تجهیزات به بیمارستان شهید گنجی برازجان بیان کرد: پس از طرح سوابق و مسائل مختلف در مورد بیمارستان شبانکاره و طرح انتظارات مردم مقرر شد که بیمارستان محلی شهدای شبانکاره با ابلاغ معاونت درمان وزارت بهداشت رسماً شروع به‌کار کند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین مقرر شد به صورت منظم متخصصان اصلی و مهم در این بیمارستان مستقر شوند و به مردم خدمات ارائه دهند و دستگاه‌های رادیولوژی و سونوگرافی آن راه‌اندازی شود.

رضایی ادامه داد: همچنین مقرر شد سایر تجهیزات مورد نیاز بیمارستان شهدای شبانکاره نیز از سوی معاون درمان تخصیص داده شود. بر روی زمان‌بندی این کارها تاکید کردم و نهایتاً قرار شد که تا دهه فجر آینده اجرایی و عملی شود.

وی تاکید کرد: در مورد تجهیزات بیمارستان شهید گنجی برازجان نیز قرار شد که به زودی یک دستگاه سی‌.تی‌.اسکن پیشرفته و نیز دستگاه‌های رادیولوژی و سونوگرافی به این بیمارستان اختصاص یابد.