به گزارش خبرگزاری مهر، چهار پروژه عمرانی شامل سرای دانشجویی نجمه، تالار علامه شهیدی، مجتمع امور فرهنگی و آزمایشگاه مهندسی عمران در دانشگاه آیت‌الله بروجردی شهرستان بروجرد به بهره‌برداری رسید.

احمدرضا مظاهری رئیس دانشگاه آیت‌الله بروجردی در سخنانی دراین‌رابطه، اظهار داشت: این پروژه‌ها با افزودن بیش از ۱۰ هزار مترمربع به فضای دانشگاه، امکان ارائه خدمات بهتر علمی، پژوهشی و فرهنگی را به دانشجویان فراهم می‌کند.

مهدی پندار، معاون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز ضمن تقدیر از مدیریت دانشگاه آیت‌الله بروجردی، اظهار داشت: بهره‌برداری از پروژه‌های فرهنگی، دانشجویی و آموزشی، نمونه‌ای موفق از مدیریت منابع و سرمایه‌گذاری در آموزش عالی کشور است.

بنابراین گزارش، این پروژه‌ها نه‌تنها پاسخگوی نیازهای دانشگاه هستند، بلکه فرصت‌های جدیدی برای تعامل دانشگاه با صنعت و جامعه محلی فراهم می‌کنند.