علیزاده: کمبود پزشک در ساوه برطرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا علیزاده شامگاه سه شنبه در نشست خبری دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی توسط مرکز تأمین شده، اما برای اینکه مردم خدمات لازم را دریافت کنند، تأمین پزشک به عهده دانشکده علوم پزشکی گذاشته شد و اکنون مشکلی در ارائه خدمات پزشکی وجود ندارد.

وی با اشاره به جذب نیروی تخصصی در بیمارستان‌ها گفت: امسال دو رادیولوژیست و دو نورولوژیست (جراح مغز و اعصاب به مجموعه اضافه شده‌اند، در بیمارستان مدرس اورولوژیست و بیهوشی کامل است و پزشکان ما حتی در مدارس نیز خدمات ارائه می‌کنند.

وی ادامه داد: تنها کمبود اندک مربوط به یک پزشک اطفال در بیمارستان امام رضا (ع) است اما در سایر بخش‌ها مانند زنان، جراحی داخلی، رادیولوژی و بیهوشی وضعیت کامل است، ما تلاش کرده‌ایم نیازهای بیمارستان‌های دولتی را برطرف کنیم و با ساخت بیمارستان جدید، خدمات بهتری به مردم ارائه خواهد شد.

سرپرست معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه اظهار کرد: با وجود حجم بالای بیماران، شرایط نسبت به گذشته بهبود یافته و امیدواریم با توسعه زیرساخت‌ها، ارائه خدمات درمانی در شهرستان به سطح مطلوب برسد.

داروخانه‌ها موظف به عرضه برندهای نسخه هستند و شکایات به سرعت رسیدگی می‌شود

سرپرست غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی ساوه نیز با تشریح وضعیت جابجایی داروها و نظارت بر داروخانه‌های شهرستان گفت: اگر نسخه بیمار شامل نام برند خاصی باشد، داروخانه موظف است همان برند را ارائه دهد در غیر این صورت، جابجایی دارو تنها با تأیید پزشک و اطلاع بیمار مجاز است.

مهتا نگار ساوجی با اشاره به نظارت‌های مستمر افزود: طبق آئین‌نامه تأسیس و ارائه خدمات داروخانه‌ها، حداقل ۱۰ بازدید از هر مرکز انجام می‌شود و اخیراً نیز ارزشیابی مراکز انجام شده است، شکایات مردم از داروخانه‌ها به سرعت رسیدگی می‌شود و شماره تلفن و کیوآرکد مربوطه در معرض دید مراجعان قرار دارد.

سرپرست غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی ساوه تصریح کرد: برخورد با قاچاق دارو در مراکز به صورت سختگیرانه انجام می‌شود و کارشناسان ما به صورت مداوم موجودی داروخانه‌ها را بررسی می‌کنند.

وی درباره داروهای کمیاب اظهار کرد: اکثر داروهای کمیاب مشمول کمبود کشوری هستند و مشکلاتی مانند واردات ماده اولیه یا تأمین ارز باعث محدودیت عرضه شده است، برای جلوگیری از کمبود، ما اطلاعات بیماران و موجودی داروها را ثبت و با سازمان‌های ذی‌ربط هماهنگی می‌کنیم تا بیماران بدون دارو نمانند. در موارد ضروری، داروها با معرفی‌نامه بیماران به صورت هدفمند ارجاع داده می‌شود.

وی گفت: تلاش می‌کنیم مغایرت موجودی داروخانه‌ها با سامانه ثبت نشود و هرگونه تخلف در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود تا حقوق بیماران رعایت شود.