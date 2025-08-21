کمبود پزشک عمومی چالش اصلی حوزه سلامت شهرستان ساوه

نعمت‌الله عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند اجرای سامانه پرونده الکترونیک سلامت در ساوه اظهار کرد: از سال ۱۳۹۵ تاکنون تمامی جمعیت ساکن شهرستان در سامانه «سیب» ثبت‌نام شده و پرونده سلامت الکترونیک آنان تکمیل شده است و بر این اساس، خدمات بهداشتی اولیه در سطح اول، به طور مستمر در تمامی مناطق شهری، روستایی و حاشیه‌ای ارائه می‌شود.

وی افزود: نوبت‌دهی برای بیمارستان‌ها از طریق سامانه سیب توسط پزشکان سطح اول انجام می‌شود و بیماران در صورت نیاز به متخصص ارجاع داده می‌شوند.

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: تنها چالش موجود در این حوزه، عدم مشاهده بازخوردهای ثبت‌شده توسط متخصصان بیمارستان‌ها در سطح اول بهداشت است که این موضوع نیز با پیگیری‌های وزارت بهداشت در حال بررسی و رفع است.

۱۹ مرکز جامع سلامت و ۴۴ خانه بهداشت فعال در ساوه

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه با بیان اینکه این شهرستان به لحاظ زیرساخت‌های بهداشتی شرایط مطلوبی دارد، گفت: هم‌اکنون ۱۹ مرکز خدمات جامع سلامت شامل ۸ مرکز روستایی، ۴ مرکز شهری–روستایی و ۷ مرکز شهری، همچنین ۲۳ پایگاه سلامت شهری و روستایی و ۴۴ خانه بهداشت در ساوه فعال است و به طور کامل خدمات مورد نیاز جمعیت تحت پوشش را ارائه می‌دهند.

تکمیل پزشک خانواده و نظام ارجاع در اولویت اقدامات

عزیزی با اشاره به اولویت‌های بهداشتی شهرستان در سال جاری تصریح کرد: تکمیل برنامه پزشک خانواده روستایی و برقراری کامل نظام ارجاع در سطح اول، از مهم‌ترین اهداف حوزه بهداشت است.

وی افزود: در این برنامه، خدمات اولیه بهداشتی در سامانه سیب ثبت می‌شود و در صورت نیاز، بیمار به صورت الکترونیک به متخصص معرفی خواهد شد، پس از مراجعه به بیمارستان، بیمار با هزینه کمتر ویزیت می‌شود، نتایج در پرونده الکترونیک او درج می‌شود و سپس مراقبین سلامت و بهورزان پیگیری‌های لازم را طبق بسته‌های خدمتی مصوب انجام می‌دهند.

وی با تأکید بر لزوم تأمین نیروی انسانی بیان کرد: همانند بسیاری از نقاط کشور، ساوه نیز با کمبود جدی پزشک عمومی، ماما و پرستار مواجه است و تکمیل موفق طرح پزشک خانواده در گرو تأمین این نیروهای تخصصی خواهد بود.