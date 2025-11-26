  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۹

مصر: نظامیان اسرائیلی باید از سراسر خاک لبنان عقب‌نشینی کنند

مصر: نظامیان اسرائیلی باید از سراسر خاک لبنان عقب‌نشینی کنند

وزیر خارجه مصر با اشاره به تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان خواهان توقف این حملات و هم چنین عقب نشینی نظامیان صهیونیست از خاک لبنان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر در جریان سفر به بیروت با تعدادی از نمایندگان پارلمان لبنان دیدار و بر موضع ثابت کشورش در خصوص حمایت از بیروت تاکید کرد.

وی اضافه کرد: قاهره بر حمایت از نهادهای ملی لبنان برای محافظت از ثبات و اتحاد داخلی این کشور تاکید دارد.

عبدالعاطی تصریح کرد: مصر به لبنان به عنوان رکن اصلی نظام امنیت و ثبات منطقه‌ای نگاه می‌کند. محافظت از حاکمیت و استقلال این کشور اولویت ثابت سیاست خارجه قاهره است.

وی بر ضرورت اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت به صورت کامل و تضمین عقب نشینی نظامیان صهیونیست از سراسر خاک لبنان و همچنین توقف تجاوزات تل آویو تاکید کرد.

کد خبر 6668826

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها