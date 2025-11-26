به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر در جریان سفر به بیروت با تعدادی از نمایندگان پارلمان لبنان دیدار و بر موضع ثابت کشورش در خصوص حمایت از بیروت تاکید کرد.

وی اضافه کرد: قاهره بر حمایت از نهادهای ملی لبنان برای محافظت از ثبات و اتحاد داخلی این کشور تاکید دارد.

عبدالعاطی تصریح کرد: مصر به لبنان به عنوان رکن اصلی نظام امنیت و ثبات منطقه‌ای نگاه می‌کند. محافظت از حاکمیت و استقلال این کشور اولویت ثابت سیاست خارجه قاهره است.

وی بر ضرورت اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت به صورت کامل و تضمین عقب نشینی نظامیان صهیونیست از سراسر خاک لبنان و همچنین توقف تجاوزات تل آویو تاکید کرد.