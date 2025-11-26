عزیزان: استان ایلام ۵۲ هزار بهره بردار کشاورزی دارد

حشمت عزیزان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان ایلام با بیش از ۵۲ هزار بهره‌بردار فعال نقشی کلیدی در تأمین امنیت غذایی غرب کشور ایفا می‌کند و تا پایان برنامه هفتم توسعه، بخش کشاورزی استان با جهش چشمگیر در تولید به یکی از قطب‌های مهم کشاورزی غرب کشور تبدیل خواهد شد.

وی با اشاره به سهم ۲۵ درصدی کشاورزی در اشتغال استان افزود: از مجموع وسعت استان، حدود ۳۳۶ هزار هکتار به اراضی زراعی و بیش از پنج هزار و ۸۰۰ هکتار به باغات اختصاص دارد که تنوع اقلیمی این منطقه شرایطی کم‌نظیر برای تولید محصولات گرمسیری و سردسیری فراهم کرده است.

عزیزان با بیان برنامه‌های توسعه‌ای گفت: افزایش ۲۰ درصدی جوجه‌ریزی و دستیابی به ضریب خودکفایی ۹۰ درصدی گوشت قرمز تا پایان برنامه هفتم در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: در بخش زراعت نیز سالانه بیش از ۳۰۰ هزار تن گندم از ۱۵۳ هزار هکتار زمین برداشت می‌شود و کشت کلزا در راستای خودکفایی تولید روغن به بیش از ۲۳ هزار هکتار رسیده است که سالانه حدود ۱۲ هزار و ۳۰۰ تن محصول از آن برداشت می‌شود.

رئیس جهاد کشاورزی استان با اشاره به طرح توسعه باغات شیب‌دار اظهار داشت: اجرای این طرح علاوه بر جلوگیری از فرسایش خاک، موجب ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۱.۷ میلیون رأس دام سبک و ۳۳ هزار رأس دام سنگین در استان وجود دارد و سالانه ۱۳ هزار تن گوشت قرمز، ۴۲ هزار تن شیر خام و یک هزار و ۶۰۰ تن عسل تولید می‌شود.