به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با حمایت میز "توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی" دفتر تبلیغات اسلامی و همکاری "گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس" شصت و هشتم نشست یکشنبه‌های روش را برگزار می‌کند.

این نشست با موضوع کلی روش‌شناسی حکمرانی تقنینی بر پایه موازین شرعی با عنوان «فرایند و روش‌های اصلاح کیفری مبتنی بر موازین اسلامی» برگزار خواهد شد.

حسینعلی بای، حقوقدان و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان ارائه دهنده و حجت الاسلام غلامرضا پیوندی؛

عضو شورای علمی گروه فقه قضا و جزا پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و حجت الاسلام علی محمدی جورکویه؛ عضو شورای علمی گروه فقه قضا و جزا پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به عنوان ناقد به دبیری حجت‌الاسلام محمدرضا غریبی کارشناس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس سخنرانی می‌کنند.

این نشست روز یکشنبه ۹ آذر ماه ۱۴۰۴ از ساعت: ۱۳ الی ۱۴:۳۰ به نشانی میدان میثم (سالاریه)، خیابان میثم تمار،

کوچه ۱، پلاک ۱۲، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار می‌شود.

برای شرکت حضوری «نام، نام خانوادگی و کد ملی» خود را تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۷ آذر، به شماره ۳۰۰۰۱۹۱۳ ارسال کنید.

(ظرفیت محدود)

علاقه مندان به حضور در این نشست به صورت مجازی نیز می‌توانند از طریق لینک http://skyroom.online/ch/m.faghih64/law اقدام کنند.