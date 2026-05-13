۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

نظری بر راهکارهای تداوم همبستگی اجتماعی در دوران پساجنگ

نشست تقنینی راهکارهای تداوم همبستگی اجتماعی در دوران پساجنگ امروز چهارشنبه 23 اردیبهشت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تقنینی راهکارهای تداوم همبستگی اجتماعی در دوران پساجنگ به همت گروه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

حجت الاسلام غلامرضا پرهیزگار عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی موسسه امام خمینی (ره) و امان الله فصیحی، پژوهشگر و محقق علوم اجتماعی به عنوان ارائه دهنده، شهلا باقری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی به عنوان ناقد و سید حمیدرضا بطحایی، دبیر کارگروه مسایل اجتماعی به عنوان دبیر جلسه سخنرانی خواهند کرد.

این نشست امروز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶ در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد و به صورت مجازی از طریق لینک https://www.skyroom.online/ch/m.faghih64/social قابل مشاهده است.

کد مطلب 6828919
سیده فاطمه سادات کیایی

