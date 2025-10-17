به گزارش خبرنگار مهر، نشست شصت و دوم از سلسله نشستهای یکشنبههای روش ار سوی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با حمایت میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی و همکاری گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار میشود.
محور این نشست روششناسی حکمرانی تقنینی بر پایه موازین شرعی و در موضوع «روششناسی تفسیر قانون» است که حجتالاسلام مرتضی فیاض پژوهشگر فقه تقنین به عنوان ارائه دهنده و حجتالاسلام محمد جواد ارسطا عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به دبیری حجتالاسلام محمد کاظم حقّانی فضل مدیر دانشنامه فقه معاصر سخنرانی میکنند.
این نشست روز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ در خیابان دورشهر، قم کوچه ۳۰، پلاک ۵۳، پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار میشود.
علاقه مندان جهت حضور مجازی در این نشست از طریق لینک https://bbb.riicj.com/rooms/ffe-obk-afb-qiq/join اقدام کنند.
