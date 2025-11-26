نجات دو بیمار دچار ایست قلبی-تنفسی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدائی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: طی روزهای اخیر دو مورد ایست قلبی تنفسی در دهگلان و روستای برقروه از توابع سنندج با مداخله سریع و تخصصی کارشناسان اورژانس ۱۱۵ به زندگی بازگشتند.
وی افزود: در نخستین مأموریت، مردی ۸۶ ساله در شهرستان دهگلان دچار ایست قلبی – تنفسی شد و کارشناسان ناصر شکوری و میلاد مبارکی پس از حضور در منزل بیمار عملیات احیای پیشرفته را آغاز کردند.
هدائی ادامه داد: با اقدامات انجامشده ریتم قلب بیمار بازگشت و این فرد با وضعیت پایدار به بیمارستان شهدای دهگلان انتقال یافت.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی کردستان ادامه داد: در مأموریت دوم نیز مردی ۷۲ ساله در روستای برقروه از توابع سنندج به دلیل کاهش سطح هوشیاری نیازمند مداخله فوری بود و کارشناسان پایگاه جادهای نگل، هیبت معروفپور و سجاد فتحی، در سریعترین زمان در محل حاضر شدند.
به گفته وی، حضور داوطلبانه و خارج از شیفت حمید فرجی نیز نقش مؤثری در روند عملیات داشت و این بیمار پس از چند مرحله احیای قلبی – ریوی با بازگشت ریتم قلب به بیمارستان شهید چمران سروآباد منتقل شد.
هدائی با اشاره به حساسیت این مأموریتها گفت: سرعت عمل و مهارت کارشناسان اورژانس در دقایق نخست نقش تعیینکنندهای در نجات جان بیماران دارد و مداخله بهموقع شانس بقا را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد.
