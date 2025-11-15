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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۲۰

احیای موفق مرد ۷۰ ساله در سروآباد توسط تیم اورژانس ۱۱۵

احیای موفق مرد ۷۰ ساله در سروآباد توسط تیم اورژانس ۱۱۵

سروآباد- کارشناسان اورژانس ۱۱۵ سروآباد با انجام احیای قلبی ریوی استاندارد، جان مرد ۷۰ ساله‌ای را که دچار ایست قلبی تنفسی شده بود، در محل حادثه نجات دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان کردستان ظهر شنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: پس از تماس شهروندان با دیسپچ ۱۱۵، یک دستگاه آمبولانس به‌صورت فوری به محل حادثه در شهرستان سروآباد اعزام شد.

بابک هدایی، با تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: در لحظه رسیدن کارشناسان اورژانس، مرد ۷۰ ساله دچار ایست قلبی تنفسی شده بود و ثانیه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای داشت.

وی افزود: دو کارشناس اورژانس ۱۱۵ سروآباد، آرش محمدی و مصطفی شریف‌زاده، با مهارت و تمرکز مثال‌زدنی عملیات احیای قلبی ریوی را آغاز کردند و با اجرای دقیق پروتکل‌های احیا، موفق شدند ریتم خودبه‌خودی قلب بیمار را در همان منزل بازگردانند.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی کردستان ضمن قدردانی از تلاش این تیم عملیاتی گفت: بیمار پس از بازگشت ضربان قلب، ابتدا به بیمارستان شهید چمران سروآباد منتقل شد و اکنون برای ادامه روند درمانی در بیمارستان فجر مریوان تحت مراقبت قرار دارد.

هدایی با تأکید بر اهمیت حضور به‌موقع نیروهای اورژانس و رعایت استانداردهای احیا، این اقدام را نمونه‌ای ارزشمند از توان علمی و عملی کارشناسان اورژانس ۱۱۵ استان عنوان کرد.

کد مطلب 6656622

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