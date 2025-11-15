احیای موفق مرد ۷۰ ساله در سروآباد توسط تیم اورژانس ۱۱۵

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث استان کردستان ظهر شنبه به خبرنگاران رسانههای کردستان اعلام کرد: پس از تماس شهروندان با دیسپچ ۱۱۵، یک دستگاه آمبولانس بهصورت فوری به محل حادثه در شهرستان سروآباد اعزام شد.
بابک هدایی، با تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: در لحظه رسیدن کارشناسان اورژانس، مرد ۷۰ ساله دچار ایست قلبی تنفسی شده بود و ثانیهها نقش تعیینکنندهای داشت.
وی افزود: دو کارشناس اورژانس ۱۱۵ سروآباد، آرش محمدی و مصطفی شریفزاده، با مهارت و تمرکز مثالزدنی عملیات احیای قلبی ریوی را آغاز کردند و با اجرای دقیق پروتکلهای احیا، موفق شدند ریتم خودبهخودی قلب بیمار را در همان منزل بازگردانند.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی کردستان ضمن قدردانی از تلاش این تیم عملیاتی گفت: بیمار پس از بازگشت ضربان قلب، ابتدا به بیمارستان شهید چمران سروآباد منتقل شد و اکنون برای ادامه روند درمانی در بیمارستان فجر مریوان تحت مراقبت قرار دارد.
هدایی با تأکید بر اهمیت حضور بهموقع نیروهای اورژانس و رعایت استانداردهای احیا، این اقدام را نمونهای ارزشمند از توان علمی و عملی کارشناسان اورژانس ۱۱۵ استان عنوان کرد.
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