به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، جاسم زارعی اظهار داشت: طی مراجعه به پایگاه اورژانس ۱۱۵ روستایی چاه مبارک عسلویه مبنی بر کاهش سطح هوشیاری مردی ۳۸ ساله، اورژانس ۱۱۵ روستایی چاه مبارک سریع وارد عمل شد.

وی تصریح کرد: فرد بیمار در حالت ایست قلبی تنفسی با ماساژ قلبی تنفسی توسط پرسنل پایگاه اورژانس ۱۱۵ روستایی چاه مبارک به مرکز خدمات جامع سلامت چاه مبارک از توابع شهرستان عسلویه منتقل شد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه اظهار کرد: بیمار پس از ۲۵ دقیقه ماساژ قلبی تنفسی و سه نوبت شوک برگشت، با ریتم سینوسی نرمال به بیمارستان نبی اکرم (ص) عسلویه منتقل شد.

زارعی خاطرنشان کرد: بیمار با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده است.