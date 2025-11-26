استاندار هرمزگان: بسیجیان در جنگ ۱۲ روزه نقشه دشمن را خنثی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار هرمزگان، در اجتماع بزرگ بسیجیان استان با گرامیداشت هفته بسیج اظهار داشت: بسیج مولود بزرگترین انقلابی است که در قرن بیستم رخ داد و توانست معادلات جهانی را تغییر دهد.
وی با یادآوری سخنان امام خمینی (ره) درباره نقش تعیینکننده بسیجیان گفت: امام راحل تصریح کردهاند که اگر بسیج در میدان باشد، هیچ صدمهای به انقلاب وارد نخواهد شد؛ و مقام معظم رهبری نیز بسیج را به زیبایی یک مکتب توصیف کردهاند.
استاندار هرمزگان با اشاره به رشد و بلوغ بسیج در مسیر انقلاب اسلامی افزود: بسیج در تمام برهههایی که دشمنان برای ضربه زدن به انقلاب تلاش کردند دوران دفاع مقدس تا جنگ دوازدهروزه اخیر همواره توانسته نقشههای آنان را خنثی کند.
آشوری با تأکید بر گسترده شدن میدان فعالیت بسیج در عرصههای سازندگی و محرومیتزدایی گفت: این تفکر و این اندیشه ریشه در مردممحوری امام خمینی (ره) دارد و امروز بیش از هر زمان دیگری ظرفیتهای بسیج آشکار شده است.
وی با اشاره به حوادث جنگ تحمیلی دوازدهروزه اخیر بیان کرد: در روزگاری که قدرتهای سلطه با تمام توان وارد میدان شدند و تصور میکردند کشور را غافلگیر خواهند کرد، تدبیر رهبری و حضور بسیجیان این توطئه را ناکام گذاشت.
استاندار هرمزگان در پایان، از نقش بسیجیان استان تقدیر کرد و گفت: بسیجیان هرمزگان در جنگ دوازدهروزه موفق شدند اهداف دشمن، از جمله ایجاد ناآرامی و اخلال در نظم عمومی را کنترل کنند و امنیت استان را حفظ کنند.
