ساخت و مرمت خانه محرومان قم با حضور جهادگران بسیج کارگری

سرهنگ رضا اکبری امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به مأموریت‌های محرومیت‌زدایی این مجموعه اظهار کرد: در بسیج کارگران، گروه‌های جهادی واکنش سریع در تخصص‌های مختلف فعال هستند و یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مأموریتی، ساخت و مرمت منازل محرومان است.

وی با بیان اینکه پایگاه بسیج کارگران ساختمانی «شهید مصطفی‌لو» نقش محوری در این اقدام‌ها دارد، افزود: به‌دلیل توان تخصصی کارگران ساختمانی، عمده فعالیت‌های تعمیر و مرمت منازل محرومان توسط جهادگران همین پایگاه انجام می‌شود.

مسئول بسیج کارگران قم همچنین از اجرای طرح «انصار» در سپاه یاد کرد و گفت: در این طرح سربازان وظیفه‌ای که بیش از ۸ سال غیبت دارند می‌توانند بدون دوره آموزشی وارد خدمت شوند و در تخصص خود به کار گرفته شوند. ما نیز از این ظرفیت استفاده کردیم و حدود ۴۰ نفر از کارگران ساختمانی واجد شرایط را شناسایی و در قالب سرباز طرح انصار به‌کارگیری کردیم.

اکبری ادامه داد: این نیروها در کنار جهادگران پایگاه شهید مصطفی‌لو در پروژه‌های ساخت و مرمت منازل محرومان مشارکت فعال دارند و خانه‌ای که تصاویر آن موجود است، با تلاش همین گروه جهادی و سربازان طرح انصار در حال تکمیل است.