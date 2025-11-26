به گزارش خبرنگار مهر، مجید دهقانی‌زاده، صبح چهارشنبه، در آئین تجلیل از فرماندهان پایگاه‌های بسیج این حوزه که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی همزمان با هفته بسیج مستضعفان برگزار شد، با اشاره به نقش تعیین‌کننده نیروهای بسیج در حوادث اخیر گفت: بسیج در جریان جنگ ۱۲ روزه، ستون امنیت و آرامش محلات بود و با حضور میدانی و چابک خود، فضای اجتماعی را از آسیب‌های احتمالی مصون نگاه داشت.

وی با تبریک هفته بسیج و تقدیر از تلاش‌ها و همدلی نیروهای مردمی افزود: رخداد ۱۲ روزه، از نظر سرعت تحولات و وسعت اثرگذاری، تفاوت‌های معناداری با جنگ تحمیلی داشت؛ با این حال، هوشیاری مردم و حضور منسجم نیروهای بسیج توانست مانع از گسترش بحران و بروز تبعات سنگین امنیتی در محلات شود.

دهقانی‌زاده با تأکید بر اهمیت تقویت سرمایه اجتماعی و محله‌محوری خاطرنشان کرد: تجربه این روزها نشان داد که در هر زمان گره‌ای در کار جامعه پدید آمده، بسیج با روحیه جهادی خود پیش‌قدم شده و مشکلات را از پیشِ‌رو برداشته است. او افزود: امروز نیز چابکی و تعهد بسیج می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت گسترده مردم و ارتقای امنیت پایدار در سطح محلات باشد.

در پایان این مراسم، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اهدای لوح سپاس از فرماندهان حوزه مقاومت بسیج روح‌الله آزادشهر و پایگاه‌های تابعه به‌پاس نقش‌آفرینی مؤثر آنان در مدیریت جنگ ۱۲ روزه و اجرای طرح محله‌محوری تقدیر کرد.