به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عباس کعبی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در اجتماع بزرگ بسیجیان صنعت نفت جنوب خواستار هدفمند و ساختارمند شدن مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای نفتی شد تا بتواند زیرساختهای توسعه خوزستان را متحول کند.
وی اظهار کرد: اعطای سهم مسئولیت اجتماعی از سوی شرکت ملی نفت در استان خوزستان باید به صورت واگذاری سهام شرکتها به دهکهای پایین اقتصادی باشد تا مردم سهامدار شوند. فلسفه ملی بودن شرکت نفت همین است که مالکیت آن در قالب سهام به مردم اختصاص یابد و مدیریت آن به افراد متخصص سپرده شود.
آیتالله کعبی با اشاره به ضرورت بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و پارکهای علم و فناوری افزود: شرکت ملی نفت باید بتواند با غولهای سرمایهداری جهانی رقابت کند و به حل مشکلات ملت بپردازد.
وی در ادامه به «پارادوکس فقر و نفت» در خوزستان اشاره کرد و گفت: این تناقض برای مردم قابل قبول نیست که بیش از ۸۴ درصد ثروت ملی در خوزستان تأمین شود اما مناطق حاشیهنشین بزرگی وجود داشته باشد. وضعیت اهواز به گونهای است که به مانند یک روستای بزرگ غیرتوسعهیافته میماند.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: مسئولیت اجتماعی باید هدفمند و ساختارمند باشد تا بتواند زیرساختهای توسعه خوزستان را متحول کند. پرداختهای پراکنده کافی نیست.
وی همچنین به طرح توسعه غرب کارون اشاره کرد و گفت: در میدان نفتی آزادگان شمالی و جنوبی قراردادهایی به ارزش ۱۱.۵ میلیارد دلار منعقد شد. در زمان شهید رئیسی پیشنهاد دادم که چهار درصد از این میدان نفتی به توسعه جنوب و غرب کارون اختصاص یابد. ایشان این موضوع را امضا کردند اما یک ماه بعد به شهادت رسیدند.
آیتالله کعبی در پایان تأکید کرد: در همه جای جهان، توسعه زیرساختهای مناطق نفتخیز اولویت دارد. ظرفیت نفت از لحاظ مدیریتی، اجتماعی و فرهنگی میتواند تحولی بنیادین در کشور و خوزستان ایجاد کند.
