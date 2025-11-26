رهنما: هدف اصلی کاراته موفقیت در بازیهای آسیایی ناگویا خواهد بود

مسعود رهنما با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: رقابتهای ریاض میدانی بود که کاراته با دست پر آن را به پایان رساند ولی ما در باد مدالهای کسب شده در کشورهای اسلامی نمیخوابیم، به تیمی که عازم رقابتهای جهانی است هم خیلی امیدوارم که نتیجه خوبی کسب کند.
وی ادامه داد: همان طور که چند ماه قبل تیمهای پایه ثابت کردند کاراته ایران هنوز زنده است. بانوان و آقایان در رقابتهای ریاض یک بار دیگر این موضوع را به اثبات رساندند، به امید خدا در قاهره نیز این روند رو به جلو به سمت موفقیت ادامه پیدا خواهد کرد و عملکرد خوبی از ملی پوشان شاهد خواهیم بود.
رئیس فدراسیون کاراته افزود: ما برای کاراته ایران و تیم ملی هدفی را ترسیم و در راستای تحقق همان هدف هم برنامه ریزی کردیم. بارها گفته ام که این هدف موفقیت در بازیهای آسیایی ناگویا است و با وجود همه این موارد ذکر شده، یک بار دیگر تاکید میکنم که وعده ما ناگویاست.
رئیس فدراسیون کاراته با اشاره به حضور وزیر ورزش و جوانان در اردوی تیم ملی اظهار داشت: در آخرین تمرین تیم ملی پیش از سفر به قاهره دکتر دنیا مالی حضور پیدا کردند. شهرام هروی هم آمد و در کنار کادر فنی و اعضای تیم حضور داشت. حضور این بزرگواران و برخی دیگر از اساتید نمادی بود از وفاق در خانواده بزرگ کاراته ایران، به عبارتی بعد از تفاسیری که برخیها داشتند همدلی را در این رشته ایجاد کردیم.
وی با اشاره به انتقادات به کاراته گفت: بحث افرادی که از روی انصاف نقد میکنند، جداست، اما صحبتهای برخی افراد واقعاً منصفانه نیست، سخن من با رسانهها نیست، با افرادی است که ۴۰ سال پیش در کلاس کاراته ثبت نام کرده اند و تا کنون هیچ خروجی برای این رشته نداشته اند.
رهنما در پایان گفت: در فدراسیون کاراته فقط حوزه قهرمانی مد نظر است و این موضوع با توجه ویژه به مربیان سازنده تقویت خواهد شد. من در فکر باشگاههای سازنده و قهرمانان با آتیه هستم. هیأتهای استانی سازنده برای من اهمیت ویژه ای دارند. در فکر این هستم که هیأتها فعالیت بیشتری داشته باشند. ان شاالله به کمک رسانهها بتوانیم مسیری که آغاز کردیم را با قدرت و توان بیشتری پیگیری کنیم. همه ما از مربیان گرفته تا ملی پوشان باید به سمتی حرکت کنیم که این همدلی و وفاق عینیت بیشتری پیدا کند.
